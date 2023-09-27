الأغلى في العالم .. طرح «المنزل الخفي» للبيع بـ18 مليون دولار

يعتبر المنزل المعروف إعلاميّاً بـ«المنزل الخفي»، وهو منزل جوشوا تري في كاليفورنيا، أغلى منزل يتم طرحه في السوق على الإطلاق، والذي تبلغ تكلفته 18 مليون دولار، وهو أحد أكثر عقارات Airbnb المدرجة في قائمة الرغبات لعام 2023 معروض في السوق.

وسُمّي بـ«المنزل الخفي»، نسبة إلى واجهته المكسوة بالزجاج، والتي تعكس البيئة الصحراوية المحيطة، ويمكن أن تختفي فعلياً في المناظر الطبيعية الصخرية.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» فإنَّ التحفة المعمارية الزجاجية الحديثة (المنزل الخفي) يقع على مساحة 67.5 فداناً بالقرب من منتزه جوشوا تري الوطني الأمريكي.

وتبلغ مساحة المعيشة حوالي 5500 قدم مربعة، مع ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات، ومسبح داخلي بمساحة 100 قدم، وفقاً لقائمة البيع.

وقال وكيل الإدراج المشارك آرون كيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه كيه جي كريستي إنترناشونال» للعقارات إنَّ «المنزل واحد من أروع المنازل في العالم».

وقال كيرمان لشبكة «سي إن بي سي» إن المنزل الذي تبلغ قيمته 18 مليون دولار تدور حول الهندسة المعمارية الحديثة المذهلة، والوهم الناتج عن 10500 قدم مربعة من الزجاج العاكس الملتف على السطح الخارجي للمنزل، يبلغ طول الهيكل الزجاجي والفولاذي 225 قدماً، وعرضه 25 قدماً، وارتفاعه 21 قدماً.

بحسب «سي إن بي سي» فإنَّ المنزل تم تصميمه من قبل المنتج السينمائي والمالك الحالي، كريس هانلي، والمتعاون مع فرانك جيري، المهندس المعماري توماس أوسينسكي.

تصميم المنزل



ويوجد في الداخل أرضيات خرسانية ناعمة وعوارض فولاذية تتقاطع مع أسقف يبلغ ارتفاعها 12 قدماً، وتتميز هذه الجدران المصنوعة من الزجاج العاكس في الجزء الخارجي للمنزل بأنها شفافة من الداخل وتوفر إطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية المليئة بالصخور.

ويجعل التصميم البسيط المحيط بالمسبح الداخلي الذي يبلغ طوله 100 قدم، السباحة عبر غرفة المعيشة إلى إحدى غرف النوم أكثر فخامة.

ووفقاً لوكيل الإدراج المشارك مات أدامو، فإن أعلى سعر تم تحقيقه على الإطلاق لمنزل في جوشوا تري كان 3.5 ملايين دولار؛ لذا فإن البيع في أي مكان بالقرب من السعر المطلوب لـ«المنزل الخفي» من شأنه أن يحطم الرقم القياسي المحلي.

وقال أدامو لشبكة سي إن بي سي: «في عام 2021، حقق هذا المنزل أكثر من 1.4 مليون دولار من إجمالي الإيرادات»، مضيفاً أن حوالي 15% منها جاء من الإنتاج.

وقال الوسطاء، إن المنزل استضاف عدداً لا بأس به من الضيوف البارزين، بمن في ذلك الموسيقيون والممثلون مثل أريانا غراندي، وديمي لوفاتو، وليزو، وديبلو، وذا ويكند، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كيرمان: «عندما تقوم بالحسابات، فإنك تشتري هندسة معمارية مهمة، وتفرداً، وأرضيات، بالإضافة إلى القدرة على كسب المال من كل ذلك»، مضيفاً: «أشعر أن 18 مليون دولار هو السعر المناسب».