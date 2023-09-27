الأسهم الأمريكية تترقب بيانات التضخم وقانون الموازنة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء، إذ عزز تراجع عوائد سندات الخزانة أسهم الشركات العملاقة، بينما يترقب المستثمرون التطورات بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية «الموازنة» وبيانات التضخم هذا الأسبوع لقياس توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11 نقطة أو 0.03 %. وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 0.3 %، وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 %.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، متراجعاً عن أعلى مستوياته منذ عام 2007. كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين من أعلى مستوى له مؤخراً منذ عدة سنوات.

وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأفضل أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.