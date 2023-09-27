عبدالله القاسمي يفتتح «معرض الساعات والمجوهرات» بإكسبو الشارقة

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، فعاليات النسخة الـ52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتجول سموه في أروقة المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، واطلع على أحدث التصاميم والإبداعات من المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

والتقى سموه خلال جولته في المعرض أبرز العارضين ومسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية المشاركة الذين قدموا شرحاً عن أحدث الطرق والأساليب المبتكرة في سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وأحدث تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وزار سموه ورشة صاغة الإمارات واستمع إلى شرح عن الفعاليات التي تقدمها الورشة والتصاميم الخاصة بتجميع الأصداف.

يُعد «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة ويتيح الفرصة لزواره لاقتناء القطع الثمينة النادرة، والشراء المباشر من العارضين إضافة إلى عقد الصفقات وبناء الشراكات، وتعزيز تواجد الصانعين في أسواق المنطقة، وتبادل الخبرات والآراء للتعرف إلى مستجدات قطاع الذهب والمجوهرات.

وتحظى النسخة الـ52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بمشاركات من دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

رافق سموه خلال جولته في المعرض كل من عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين ممثلي الدول المشاركة.