30 دولة و70 شركة يشاركون في معرض التصنيع التجميعي بدبي

اختتمت فعاليات معرض الشرق الأوسط للهندسة العكسية والتصنيع التجميعي 2023 الذي نظمته شركة ألدريتش للطاقة في فستيفال أرينا، انتركونتيننتال، دبي، الإمارات في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2023، بعد نسخة ناجحة أذهلت الحضور والمشاركين بما تضمنه من جلسات تبادل معرفي متنوعة ومشاركة دولية واسعة واستعراض تقنيات إبداعية. وشهد المعرض مشاركة أكثر من 30 دولة منها الصين وإيطاليا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لمشاركة أكثر من 70 شركة ومؤسسة مثل بلدية دبي ومجلس العمل الكندي في دبي والإمارات الشمالية وشركة (بي دبليو إف – دووس) وشركة (تو بي ديجيتال)، كما شهد حضور ما يزيد على 1000 مشارك وزائر. وفاق معرض الشرق الأوسط للهندسة العكسية والتصنيع التجميعي التوقعات، حيث أصبح مركزاً عالمياً لجذب المهتمين بمجال التصنيع التجميعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وعبر صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة الجهة المنظمة للمعرض، عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه المعرض بعد تمكنه من استقطاب نخبة عالمية من المبتكرين والخبراء والمهتمين في مجال التصنيع التجميعي، مشيراً إلى أن المعرض قد سلط الضوء خلال جلساته على آخر الإنجازات التي وصلت إليها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والإمكانيات المستقبلية الواعدة التي لا حصر لها أمام هذه التقنية في كل المجالات الصناعية. وأضاف إن «المشاركة الكبيرة والمتنوعة التي شهدها المعرض، بالإضافة إلى التبادل المعرفي الذي جرى والتقنيات الرائدة التي تم استعراضها تؤكد مدى قدرة قطاع التصنيع التجميعي على رسم معالم مستقبل الإنتاج والتصميم».

وناقش المعرض، مسيرة الازدهار السريع لتكنولوجيا التصنيع التجميعي وأهمية تبنيها في مختلف الصناعات وعلى نطاق واسع. كما استعرض دور الطباعة ثلاثية الأبعاد في الارتقاء بعمليات الإنتاج مسلطاً الضوء على إمكانياتها التصميمية، لاسيما في مجالات الطاقة والآلات الصناعية وتصنيع أجزاء الطائرات والمعدات الطبية. وأتاح الحدث للمشاركين فرصة الخوض في عالم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المتطورة وقدم منصة مثالية لخبراء الصناعة والمهتمين بالمجالات التي تناولها للتواصل فيما بينهم وتبادل الأفكار حول الإمكانيات اللا محدودة لقطاع التصنيع الإضافي.

شمل المعرض أكثر من 30 جلسة للتبادل المعرفي، اكتسب المشاركون خلالها معرفة متعمقة في مختلف القطاعات والتطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا التحويلية، وناقشت الجلسات الرئيسية التي ركز عليها سبل تشجيع استخدام التصنيع الإضافي في أعمال البناء والمعدات الطبية ومستقبل أنظمة المواصلات. واستعرض معرض الشرق الأوسط للهندسة العكسية أيضاً الإمكانيات اللا محدودة أمام تقنية التصنيع التجميعي في مختلف مجالات الصناعة، حيث كان بمثابة منارةٍ للابتكار والتعاون، ويعكس نجاح المعرض الاهتمام المتزايد بهذه التكنولوجيا التحويلية وأثرها العميق على تشكيل مستقبل الإنتاج والتصميم.



