عجمان تنظم ورشة حول «السياحة والاستثمار الأخضر المستدام»

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان ورشة العمل «السياحة والاستثمار الأخضر المستدام» بنجاح، وذلك بمشاركة شركاء استراتيجيين وخبراء السياحة والبيئة من مختلف القطاعات. تمثلت هذه الورشة في منصة مهمة لاستعراض ومناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع البارزة المتعلقة بصناعة السياحة العالمية، وذلك في سياق يتزامن مع اليوم العالمي للسياحة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر COP28.

وتأتي هذه الورشة التي أقيمت في فندق عجمان سراي في إطار دعم دور السياحة في تعزيز الاستثمار الأخضر المستدام، حيث جمعت مشاركين من مختلف القطاعات المهتمة بالسياحة والبيئة، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيين والمنشآت الفندقية والسياحية، وموظفي الدائرة.



وبلغت أهمية الورشة في استعراض مجموعة متنوعة من المواضيع البارزة والمتعلقة بصناعة السياحة العالمية. وشملت هذه المواضيع جوانب متعددة، بدءاً من إبراز أهمية «يوم السياحة العالمي» السنوي كوسيلة للتعبير عن دور السياحة كقوة دافعة للتبادل الثقافي والاقتصادي العالمي، وصولاً إلى تسليط الضوء على أهداف السياحة العالمية لعام 2023 وسبل تحقيقها.

كما تم خلال الورشة مناقشة تأثير السياحة على البيئة وضرورة تبني الممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تفسير مفهوم «الاستثمارات الخضراء» وكيفية توجيهها نحو تعزيز السياحة المستدامة. ولا ننسى توجيه الضوء نحو ربط السياحة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والدور المحوري الذي تلعبه الحكومات في تعزيز السياحة الخضراء من خلال سياساتها وتشريعاتها المدعومة.

وبجانب ذلك، تم استعراض فرص الاستثمار الخضراء في مجال السياحة وضوابطها المتعلقة، وتقديم أمثلة ناجحة على مشاريع سياحية تعتمد على مبادئ الاستدامة. ومن جهة أخرى، تم التركيز على أهمية تشجيع السفر المستدام واستخدام وسائل النقل البيئية والاستفادة من الموارد المتجددة في صناعة السياحة.

أخيراً، تمت مناقشة معايير إدارة المنشآت والمطاعم السياحية وضرورة تطبيق معايير صارمة للحفاظ على جودة الخدمات والمحافظة على البيئة. وتعكس هذه الورشة التفاني في تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياحة الخضراء وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف الحيوية.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، على أهمية الاستدامة في مجال السياحة. وأشار إلى أن إمارة عجمان تتمتع بتراث ثقافي غني وجمال طبيعي استثنائي. وبفضل شواطئها الخلابة ومعالمها التاريخية الفريدة وحيويتها الثقافية، أصبحت عجمان وجهة جاذبة للسياح الباحثين عن تجربة إماراتية أصيلة.



وأضاف الهاشمي: «وبالرغم من ذلك، يتطلب النمو السريع الذي يشهده قطاع السياحة في إمارة عجمان تحقيق توازن دقيق بين التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية الغنية للمنطقة. هذا التحدي المهم يتطلب جهداً كبيراً واهتماماً دائماً».

وفي هذا السياق، تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان بجدية إلى التصدي لهذا التحدي الكبير، حيث تعمل على اتخاذ إجراءات استباقية وتنفيذ استراتيجيات متعددة الأوجه بهدف تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتشجيع التعاون مع الشركاء ذوي الاهتمام المشترك. تأتي هذه الجهود في إطار السعي الحثيث لضمان استدامة قطاع السياحة في إمارة عجمان وتحقيق الازدهار الشامل للمجتمع والبيئة على حد سواء.

بدورها، علقت حمدة المطروشي، مديرة مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء في دائرة التنمية السياحية في عجمان: «تمثل ورشة العمل، السياحة والاستثمار الأخضر المستدام، فرصة رائعة لنجتمع معاً ونبتكر استراتيجيات مستدامة تعكس تفانينا في الحفاظ على البيئة وتعزيز القطاع السياحي بشكل مستدام».

وأضافت المطروشي: «نحن على يقين أن هذه الورشة ستكون مناسبة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات بين مختلف الجهات المهتمة بالسياحة والبيئة والاستدامة. نتطلع إلى العمل بجد معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر السياحة، ونشجع الجميع على المشاركة في مثل هذه الورشة والمساهمة في جعل عجمان وجهة سياحية مستدامة ومبتكرة».

تبقى دائرة التنمية السياحية في عجمان ملتزمة بتعزيز السياحة الخضراء والمستدامة من خلال استراتيجياتها ومشاريعها، وتشجع الجميع على المشاركة في هذه الجهود والمساهمة في جعل عجمان وجهة سياحية مستدامة ومبتكرة تحقق التوازن بين الرفاهية والحفاظ على البيئة والثقافة الرائعة التي تتمتع بها الإمارة.



