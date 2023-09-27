موانئ أبوظبي تحتفل بوصول سفينة إلى ميناء كويتي بعد إطلاق خدمة شحن البضائع المدحرجة

احتفلت مجموعة «سفين»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي؛ المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، بوصول السفينة «إس إس إف آنيا» إلى ميناء الشويخ في الكويت، ضمن خدمة شحن البضائع المدحرجة التي تمّ إطلاقها مؤخراً لتعزيز الربط التجاري واللوجستي وتيسير حركة التجارة مع دولة الكويت.

جاء إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتخفيف عبء الرحلات البريّة لمسافات طويلة على سائقي الشاحنات، وتقليل المخاطر المرتبطة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية. وسيتم تزويد السائقين بأماكن مخصصّة للإقامة على متن السفينة، مما يسمح لهم بالتركيز على إدارة الميل الأول والأخير فقط من عملية الاستلام والتسليم، الأمر الذي يضمن سلامتهم ويعزّز راحتهم.

وتلتزم مجموعة «سفين» بتحسين كفاءة عمليات النقل اللوجستية، حيث تربط خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة بشكل مباشر بين الإمارات والكويت، مما يلغي الحاجة تماماً إلى النقل بالعبور عبر حدود إضافية، وبالتالي توفير الجهد والوقت وتوفير عمليات أكثر سرعة وفاعلية.

وتمّ تخصيص سفينة «إس إس إف آنيا» لتلبية متطلبات خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة، وهي سفينة مدارة بالكامل من قبل مجموعة سفين، تمّ تجهيزها لتلبية احتياجات المتعاملين الذين يستخدمون أنواعاً محددة من المركبات مثل الشاحنات والمقطورات، بالإضافة إلى نقل المقطورات فقط لنقل البضائع الثقيلة بين دولتي الإمارات والكويت، بسعة حمولة إجمالية 160 شاحنة و46 سيارة وسعة ممر 2,062 متراً.

وبالإضافة إلى تصميمها الفريد، تتميز سفينة «إس إس إف آنيا» بقدرتها الكبيرة على نقل العديد من البضائع المدحرجة الأخرى، مثل السيارات وآليات المشاريع والمعدات الثقيلة.



وفي حين يسمح النقل البري بنقل 25 طناً بحد أقصى للمقطورة الواحدة، تستوعب سفينة «إس إس إف آنيا» ما يصل إلى 50 طناً لكل مقطورة، حيث توفر هذه الزيادة الكبيرة في سعة الشحن الكثير من الوقت، وتقلل من عدد المقطورات المطلوبة، مما يُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة.

وقال الكابتن عمار الشيبه، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا أن نعلن عن وصول سفينة «إس إس إف آنيا» التابعة لمجموعة سفين إلى ميناء الشويخ، ضمن خدمة نقل البضائع المدحرجة التي أطلقناها مؤخراً عبر ميناء خليفة، والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة. ومع وصول هذه السفينة، تُطلق مجموعة سفين حقبة جديدة من عمليات النقل البحري الآمنة والمستدامة بين دولتي الإمارات والكويت. وسنستمر بالتعاون المثمر والبناء مع أشقائنا في الكويت للمضي معاً نحو مستقبل مشرق أكثر استدامةً وترابطاً.

وتعتبر خدمة نقل البضائع المدحرجة التي توفرها مجموعة سفين إلى الكويت عبر ميناء خليفة خطوة مهمة نحو توفير حلول لوجستية شاملة وآمنة ومستدامة، تضمن راحة وسلامة سائقي الشاحنات، وتقلل من وقت النقل بالعبور، مما يسرّع الخطى نحو مستقبل أكثر استدامة لهذه الصناعة.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي بعد إطلاق خدمة شحن الحاويات الأسبوعية من ميناء خليفة إلى ميناء الشويخ في وقت سابق من هذا العام.



