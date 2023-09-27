وزير الصناعة والمعادن العراقي: نسعى لتعزيز التعاون مع الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي خالد بتال النجم، وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق، على مساعي بلاده لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التعدين.
وقال النجم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين: "هناك تعاون وتكامل بين الإمارات والعراق ونسعى إلى تعزيزه بقطاع التعدين".
وأشار إلى أن قطاع التعدين يحظى بأهمية كبيرة في الدول العربية ومع تنامي تأثيرات التغيرات المناخية ستتجه العديد من البلدان إلى قطاع التعدين بهدف استغلال الموارد واستدامتها والتقليل من الاعتماد على النفط.
وأوضح أن بلاده تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، حيث سيشهد قطاع التعدين زيادة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات القادمة.
وتابع الوزير العراقي: "نعمل على زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 10% في الناتج المحلي الإجمالي للعراق، بما يفتح المجال لدعم صناعات أخرى وتوفير مزيد من فرص العمل."
وأشار إلى أن بلاده تستهدف الاستثمار في قطاع الكبريت والفوسفات والسيليكا والصناعات الاسمنتية، لا سيما وأن العراق به أكبر احتياطي للكبريت في العالم وثاني احتياطي للفوسفات في العالم بواقع 10 مليارات طن وغيرها من المعادن الأخرى.
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