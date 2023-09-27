وزير الصناعة والمعادن العراقي: نسعى لتعزيز التعاون مع الإمارات

أكد معالي خالد بتال النجم، وزير الصناعة والمعادن بجمهورية العراق، على مساعي بلاده لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التعدين.

وقال النجم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين: "هناك تعاون وتكامل بين الإمارات والعراق ونسعى إلى تعزيزه بقطاع التعدين".

وأشار إلى أن قطاع التعدين يحظى بأهمية كبيرة في الدول العربية ومع تنامي تأثيرات التغيرات المناخية ستتجه العديد من البلدان إلى قطاع التعدين بهدف استغلال الموارد واستدامتها والتقليل من الاعتماد على النفط.

وأوضح أن بلاده تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، حيث سيشهد قطاع التعدين زيادة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات القادمة.

وتابع الوزير العراقي: "نعمل على زيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 10% في الناتج المحلي الإجمالي للعراق، بما يفتح المجال لدعم صناعات أخرى وتوفير مزيد من فرص العمل."

وأشار إلى أن بلاده تستهدف الاستثمار في قطاع الكبريت والفوسفات والسيليكا والصناعات الاسمنتية، لا سيما وأن العراق به أكبر احتياطي للكبريت في العالم وثاني احتياطي للفوسفات في العالم بواقع 10 مليارات طن وغيرها من المعادن الأخرى.