إطلاق منصة تمكين اقتصادية مبتكرة من الإمارات

أطلقت شركة آي بي إم سي، الاستشارية للخدمات المالية ومقرها الإمارات وإي ماركت بليس، مقدمة خدمات التدفق التجاري، نظام تدفق التجارة العالمية، وهو منصة تربط أكثر من 100 دولة وأكثر من 30 قطاعاً لتمكين الاقتصادات والصناعات والشركات ودعم مشاريعها وتجارتها.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أخيراً في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور وزراء ودبلوماسيين وشركات متعددة الجنسية. ويضم نظام تدفق التجارة الدولية للصناعات أكثر من 15 شركة مدرجة من أكثر من 15 قطاعاً صناعياً.

حضر حفل الإطلاق حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة التجارة الدولية – الإمارات والشيخ خالد بن أحمد آل حامد، رئيس مجموعة آي بي إم سي الدولية، وساجيت كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام، وهنري جونز أمولي، عضو مجلس النواب ووزير التجارة والصناعة في بابوا غينيا الجديدة التي تعد أول دولة تطلق نظام تدفق التجارة الدولية للصناعات من الذهب. كما حضر الحفل سفراء ودبلوماسيون من أكثر من 30 دولة، وقادة أعمال عالميون.



