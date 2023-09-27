إندونيسيا تحظر البيع على منصات التواصل الاجتماعي

حظرت إندونيسيا بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، وفق ما أعلن وزير التجارة الإندونيسي اليوم، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تقول إنها تضر بملايين الشركات الصغيرة.

وتزايدت المطالبة في الأشهر الأخيرة بإصدار تشريعات تنظم وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي قال بائعون غير متصلين بالإنترنت إنها تهدد سبل عيشهم عبر عرض منتجات أرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما «تيك توك».

وتعد إندونيسيا من أكبر الأسواق في العالم بالنسبة إلى متجر تيك توك، وكانت أول بلد تمت فيه تجربة البيع الإلكتروني عبر الفرع التابع للتطبيق.

وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن، في مؤتمر صحافي بالعاصمة جاكرتا: «لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي. إنها شيء منفصل»، مضيفاً أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ أمس.

وأضاف حسن أن أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوعاً للامتثال للائحة الجديدة، مؤكداً أن «أي حكومة ستعمل على حماية الشركات الصغيرة المحلية».

ووصف اللائحة بأنها وسيلة لضمان «المساواة في المنافسة التجارية»، متابعاً: «يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألَّا تسهل المعاملات. لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة»، دون أن يذكر «تيك توك» بالاسم.

وتمنع اللائحة الجديدة شركات التجارة الاجتماعية من «تسهيل معاملات الدفع في نظامها الإلكتروني»، بحسب وثيقة التنظيم.

وأضاف أنه «سيتم تحذير الشركات التي لم تمتثل للقرار أولاً ثم في النهاية إلغاء تراخيصها لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا»، منوهاً بأن «الدول الأخرى تحظر، نحن لا نفعل ذلك، نحن ننظم الأمر».