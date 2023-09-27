مصر تستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028

قال وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، للأسوشيتدبرس، إن بلاده تسعى إلى مضاعفة عدد السياح خلال السنوات الخمس المقبلة.

تهدف مصر إلى الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، مع تعافي قطاع السياحة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حسبما صرح الوزير المصري.

أضاف عيسى في المقابلة: «إننا نشهد طلباً لا مثيل له، وطلباً غير مسبوق على السفر إلى مصر».

وقال إن مصر استقبلت 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وأنها «تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حوالي 15 مليون سائح هذا العام، والذي سيكون عاماً قياسياً لصناعة السياحة».

ويعد هذا القطاع مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، وفي العام الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليارات دولار، ارتفاعاً من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقاً للبنك المركزي المصري.

وتركز خطة الحكومة على ما يسميه «جانب العرض»، والذي يتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في البلاد والمقاعد على الرحلات الجوية إلى مصر بأكثر من 30 بالمائة سنوياً، فضلاً عن تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة.

وقال عيسى إن 25 ألف غرفة فندقية ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف غرفة، وقال إن مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024.

وأضاف «سيكون هذا أسرع نمو في غرف (الفنادق) في مصر خلال العشرين عاماً الماضية».

بذلت مصر جهوداً طويلة الأمد لإنعاش صناعة السياحة المتعثرة، واستقبلت البلاد أكثر من 14 مليون سائح في عام 2010.

وقال مدير المتحف علي عبدالحليم، إن المتحف يعد أحد أشهر المعالم السياحية في القاهرة، حيث يستقطب ما متوسطه 10 آلاف زائر يومياً، وهو يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية في مجموعته، وبعضها لم يتم عرضه مطلقاً.