أسعار الذهب تتراجع إلى 1875 دولاراً

واصل الذهب انخفاضاته للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ تأثرت جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً بالرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة، بينما يأمل المتعاملون في الحصول على مزيد من الإشارات من أرقام التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1875.79 دولاراً للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.4% إلى 1893.5 دولاراً.

ودفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول المستثمرين إلى الهروب إلى الدولار الآمن بدلاً من ذلك، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

ومما زاد من الشهية للذهب ذي العائد الصفري، ظلت عوائد سندات الخزانة أيضاً بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 16 عامًاً.

وقال ريان مكاي، استراتيجي السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز: "طالما ظل السرد مرتفعًا لفترة أطول، فسوف يستمر في الضغط على المعادن الثمينة"، مضيفًا أن الانخفاض دون مستوى 1900 دولار أدى أيضًا إلى عمليات بيع فنية، وإذا استمرت بيانات (التضخم) في الظهور بشكل أقوى، فسيكون ذلك أمرًا آخر يستمر في التأثير على الذهب".

وانخفضت الفضة 1.5% إلى 22.52 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في 12 يوما، بينما نزل البلاتين نحو 1.9 بالمئة إلى 886.44 دولار. واستقر البلاديوم عند 1223.57 دولاراً، في طريقه لوقف سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.