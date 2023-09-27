بطولة السلة العربية للأندية تنطلق الأحد في قطر

أسفرت قرعة بطولة الأندية العربية 35 لكرة السلة التي تستضيفها قطر اعتباراً من الأحد المقبل عن توزيع الفرق على 4 مجموعات، الأولى تضم قطر والمحرق البحريني وخدمات البريج الفلسطيني والكويت الكويتي حامل اللقب، والثانية الاتحاد السكندري حامل الرقم القياسي والسيب العماني والأهلي القطري ودينامو اللبناني والاتحاد الجزائري.

والثالثة القادسية الكويتي ووحدة صنعاء اليمني وسلا المغربي والفتح السعودي، والرابعة وهي المجموعة

النارية وتضم الأهلي المصري وصيف البطولة الماضية وبيروت الثالث إلى جانب الاتحاد الليبي ودجلة العراقي ومجد طنجة المغربي.

تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة نادي الغرافة والثالثة والرابعة على صالة الريان، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ 16 يليه دور الثمانية ثم الدور نصف النهائي والنهائي، تشهد الجولة الأولى ثلاث مباريات الأولى بين الاتحاد الجزائري والسيب العماني يليهما الأهلي القطري ودينامو اللبناني في أقوى مباريات هذه الجولة التي تختتم بلقاء قطر مع خدمات البريج مباشرة بعد حفل الافتتاح، أشرف على سحب القرعة التي جرت عبر موقع العربي الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري والعميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد ووائل لطفي مدير عام الاتحاد.



