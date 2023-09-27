«ديب دايف دبي» تحتفي بمستقبل استكشاف أعماق البحار من خلال روبوت الغوص «أوشن ون كيه» (فيديو)

استضافت ديب دايف دبي، التابعة لشركة شمال القابضة، فعالية بارزة تضمنت عرضاً تعريفياً حول روبوت الغوص المميز أوشن وان كيه.



وحضر الفعالية مجموعة من الشخصيات والجهات الإعلامية المرموقة، ما يعكس علاقات التعاون المميزة بين ديب دايف دبي ومختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد بقيادة البروفيسور أسامة الخطيب صاحب الرؤية الاستثنائية وراء الروبوت ذي الهيئة البشرية.



ووفرت ديب دايف دبي، الوجهة الشهيرة بتجارب الغوص الفريدة على مستوى العالم، منصة مثالية لعرض روبوت أوشن وان كيه والتعريف بإمكاناته الوظيفية المتعددة، ما يعكس التزام الوجهة الرائدة بالارتقاء بحدود الابتكار في تكنولوجيا الغوص.



واحتفت الفعالية بالرابط العميق بين الإنسان وعالم الغوص، والتي تتجسد بتفاعلات روبوت أوشن وان كيه الفريدة مع البيئة المائية المحيطة به. ويقوم الروبوت بتنفيذ العديد من الوظائف، بدءاً من لعب البلياردو ووصولاً إلى استكشاف الكنوز، ما يسلط الضوء على الإمكانات غير المحدودة التي يتميز بها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة: «تسرنا استضافة البروفيسور أسامة الخطيب وفريقه في ديب دايف دبي، ما يتيح فرصة الاطلاع على مستقبل استكشاف أعماق البحار. ويؤكد التعاون بين ديب دايف دبي ومختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد على السعي لتعزيز روح مدينة دبي التي تتمثل في حب الاستكشاف والترفيه. ويسعدنا في شركة شمال القابضة لعب دور فعال والمساهمة في تحقيق طموحات دبي بعيدة الأمد، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء العالميين لتطوير مستويات الابتكار والتكنولوجيا من خلال مواصلة الاستثمار وتوفير عوائد قيّمة ومستدامة».

ومن جانبه، قال جارود جابلونسكي، مدير ديب دايف دبي: «ترسي قدرة روبوت أوشن وان كيه على التفاعل مع ما يحيط به معياراً جديداً في عالم روبوتات الغوص، كما يرسم مسارات جديدة للابتكار والأبحاث والاستكشاف. نشجع في ديب دايف دبي على خوض المغامرات الجديدة وغير المسبوقة ونثق بأن مفهوم الغوص يتجاوز كونه مجرد رياضة، بل يرتقي إلى مفهوم حب الاستكشاف الذي يلبي شغفنا في التعرف على كل ما هو جديد. وتجسد ديب دايف دبي هذا المفهوم، حيث نحرص على تقديم أحدث التقنيات وتوفير بيئة تشجع على الابتكار».

ويوفر نظام ملاحظات الروبوت القائم على اللمس والرؤية المجسمة التي يتمتع بها إحساساً واقعياً غير مسبوق أثناء أدائه لمهام تحاكي تصرفات الإنسان أثناء الغوص. ويعني ذلك أنه في حال قيام شخص بالتحكم بروبوت أوشن وان كيه، فإن نظام الملاحظات المزود به يمنح الشخص إحساساً واقعياً بالبيئة المحيطة، بما يشمل تفاصيل دقيقة كالإحساس بملامح القطع الأثرية القديمة.



هذا الروبوت هو تحفة تقنية استثنائية تتمتع بإمكانات غير مسبوقة لرؤية واستكشاف الصور والتعامل مع الأجسام بيديه وبناء تواصل فعال مع البشر، كما يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن باقي روبوتات الغوص على مستوى العالم.



