«أمازون الإمارات» تطلق تحدي «ترانسند» للابتكار في قطاع البيع بالتجزئة

أعلنت شركة «أمازون الإمارات» عن إطلاق تحدي «ترانسند» للابتكار، وهي مسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الاستراتيجي لدى ألمع العقول من طلاب الجامعات في الإمارات.

وتدعو المسابقة المئات من الطلاب في عدد من الجامعات الرائدة على مستوى الدولة، لتطوير حلول للتحديات التي تواجه قطاعي البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، والتي تؤثر على تجارب العملاء والبائعين التي تسعى أمازون إلى تحسينها بصورة مستمرة.



وتتناول مسابقة فرق الطلاب عدداً من أبرز وأهم المواضيع المتعلقة بقطاعي البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، والتي تتصدر اهتمامات العملاء والبائعين في الوقت الحالي، وتشمل تعزيز الإنتاجية، والاستدامة، وضمان تحقيق التميز في عمليات التوصيل.

وستتاح الفرصة للطلاب الذين يتأهلون إلى مرحلة التصفيات النهائية، زيارة مواقع أمازون التشغيلية، والحصول على الإرشاد والتوجيه من خبراء الشركة، والتعرف على ثقافة الشركة التي ترتكز على العملاء، والاطلاع على مبادئ القيادة التي تتبعها الشركة في مختلف أقسامها وعملياتها. وقد تبنت شركة أمازون تطبيق الفكرة الفائزة في المسابقة لدعم الطلاب وتحفيزهم على أن يكونوا جزءاً من صناع مستقبل الخدمات اللوجستية في الإمارات.

وقالت ميلينا ألفارادو، مديرة الموارد البشرية في عمليات أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يعكس تحدي ترانسند للابتكار التزامنا الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية الشابة.

وذلك من خلال تعزيز مبدأ الابتكار والقدرة على الإبداع بين قادة أعمال المستقبل. ومن خلال تعاوننا في هذه المبادرة مع عدد من الجامعات المرموقة في الدولة، نهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة وتعريفهم بعالم أمازون الواسع وبشغفنا بمواصلة الابتكار لصالح العملاء.

وستطرح المسابقة على مرحلتين؛ تتمثل الأولى بالعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالأعمال التي تنفذ خلال جدول زمني ضيق للغاية، تليها مواجهة مشوقة بين أفضل ثلاثة فرق من كل جامعة في نهائيات المسابقة. وسيحصل الفريق الفائز على تدريب عملي في شركة أمازون الإمارات، بينما ستحظى الفرق المتأهلة الأخرى بفرصة تسريع عملية إجراء مقابلات لأعضائها مع مسؤولي أمازون للحصول على فرص تدريب عملي في الشركة.



