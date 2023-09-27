تقرير اقتصادي: تراجع عدد مشتريي المساكن لأول مرة في لندن منذ 10 سنوات



أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجعا جديدا في عدد مشتريي مساكن لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن

خلال أكثر من 10 سنوات بسبب ارتفاع أسعار

فائدة التمويل العقاري وقيمة المقدمات المطلوب دفعها.

وقالت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري إن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت 24323 عملية شراء مسكن لأول مرة

بانخفاض نسبته 9% عن

الفترة نفسها في 2013.



وكانت العاصمة لندن المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي تراجع فيها عدد مشتريي مسكن لأول مرة منذ 10 سنوات.

في المقابل فإن

انخفاض تكلفة الاقتراض والمساعدات الحكومية في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجدة أدى إلى زيادة هذه المشتريات خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 10%.

في المقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم أدى الى انتشار مشكلة مبيعات المساكن من لندن إلى باقي سوق العقارات البريطانية.



وتراجع عدد المشترين لأول مرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 22% سنويا، بحسب بيانات هاليفاكس.

ويمثل هذا دليلا إضافيا على أن قرارات بنك إنجلترا المركزي بزيادة أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ السوق العقارية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التأخر عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري في بريطانيا حتى يونيو الماضي، في ظل تزايد معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات

بنك إنجلترا المركزي، زادت حالات التأخر عن سداد الأقساط خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول، في حين زادت بنسبة 28% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. كما زادت القيمة الإجمالية للقروض العقارية المتأخر سداد أقساطها إلى 9ر16 مليار جنيه إسترليني (1ر21 مليار دولار) لتمثل حوالي 2ر10% من إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري في بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة تتحرك ببطء في سوق الإسكان ببريطانيا نظرا لأن أغلب القروض تكون بفائدة ثابتة. وفي الوقت نفسه فإن الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة تظهر عندما ينتهي أجل القرض ويحتاج العميل إلى تجديده حيث يواجه فائدة عالية.

كما أن معدل التضخم المرتفع في البلاد يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد أعباء المعيشة عليهم، مما يعني أن المزيد من البريطانيين يكافحون لمواصلة سداد أقساطهم العقارية.

ورغم ذلك فإن إجمالي حجم القروض المتأخر سداد أقساطها مازال قليلا، حيث إن نسبة صغيرة من القروض العقارية هي التي حل أجل تجديدها منذ بدأ بنك إنجلترا المركزي زيادة أسعار الفائدة.

وتسمح القواعد المالية البريطانية التي تم تطبيقها منذ الأزمة المالية

في 2009 بضمان قدرة المقترضين على تحمل أعباء قروضهم

إذا زادت أسعار الفائدة والحد من حالات التأخر عن سداد أقساط القروض.