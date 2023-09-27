الأسهم الأوروبية تتراجع لليوم الخامس على التوالي مع هبوط أسهم قطاع العقارات

تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الخامس على التوالي اليوم الأربعاء إذ تضررت أسهم العقارات بفعل تصريحات سلبية من شركات السمسرة بشأن ملاك العقارات في بريطانيا، في حين أثرت إجراءات حديثة على أسهم شركات التأمين الهولندية وبنك يو.بي.إس السويسري.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة ليغلق عند أدنى مستوى له في ستة أشهر.

وهبط مؤشر قطاع العقارات في أوروبا اثنين بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات لاند سكيوريتيز وبريتش لاند وديروينت لندن ما بين 3.4 بالمئة و4.3 بالمئة.

وبشكل عام، ظلت معنويات السوق متشائمة مع قلق المستثمرين بشأن احتمال قيام البنوك المركزية الكبرى بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، وزاد تراجع قطاع العقارات في الصين أيضا من المعنويات السلبية.

وبدا أن المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتكبد أول خسارة فصلية في أربعة أعوام فيما أصبح المؤشر داكس الألماني من بين الأسوأ أداء على المستوى الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، تلقت أسهم شركات التأمين الهولندية ضربة قوية بعد أن أعادت أحكام قضائية في معركة مستمرة لسنوات حول المنتجات المرتبطة بالاستثمار الاحتمالات بالمطالبة بتعويضات كبيرة.

وهوى سهم شركة إن.إن 18.8 بالمئة وخسر سهم إيه.إس.آر 14.2 بالمئة.

وتراجع سهم بنك يو.بي.إس نحو ثلاثة بالمئة بعد تقرير يفيد بأن وزارة العدل الأمريكية كثفت التدقيق في حالات مشتبه بها لعدم الامتثال بالقواعد وهو ما ساعد عملاء من روسيا على تجنب العقوبات.

من ناحية أخرى، صعد سهم إتش اند إم 3.4 بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم عن زيادة أكبر قليلا من المتوقع في أرباحها الفصلية مدعومة بخفض التكاليف.

