الحملات الانتخابية لـ الوطني الاتحادي تدخل أسبوعها الأخير.. وتنافس محموم على إقناع الناخبين



دخلت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أسبوعها الأخير وفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي حدد يوم الثلاثاء المقبل (3) أكتوبر2023 موعدا لانتهاء الحملات التي تشهد جهودا مكثفة من قبل المرشحين للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم.

وحثت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، وعرض برامجهم الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات وذلك بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات ذات الصلة، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات.

في المقابل بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء في عملية تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين التي تستمر حتى يوم غد الخميس، حيث يحق لكل مرشح اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز حيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.

وبالعودة إلى الحملات الانتخابية.. فإن تركيز المرشحين بدأ ينصب مع اقتراب موعد التصويت على تذكير الجمهور بشعار حملاتهم الانتخابية ورقم ترشيحهم، إلى جانب الدعوة لعدم المجاملة في التصويت واختيار المرشح على أساس الكفاءة والخبرة العملية التي تؤهله للعب دور مؤثر في حال الوصول إلى المجلس.

وحدد دليل "بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات" الصادر عن اللجنة الوطنية للانتخابات، مجموعة من العوامل التي تمكن المرشح من التأثيـــر فـــي الناخبيـــن واقناعهم في التصويت لصالحه ومنها سمات المرشح وصفاته الشخصية، إنجازاته السابقة أو المؤهلات العلمية التي يتمتع بها، إضافة إلى مواقفه من القضايا الوطنية سواء السياسية أو الاقتصادية او الاجتماعية.

وأوضح الدليل أن المـــزج بيـــن اســـتراتيجية القضايـــا والمواقـــف، واســـتراتيجية المزايـــا الشـخصية، يعزز من فرص الحملة الانتخابية للمرشح في إحـــداث أقصـــى درجـــة مـــن التأثيـــر علـــى اتجاهـــات الناخبيـــن، وســـلوكهم، ومواقفهـــم.

وأشار الدليل إلى أنه على المرشح تقسيم دائرته الانتخابية إلى ثلاث مناطق رئيسة: منطقة خط الدفاع وهي المنطقة التي تؤيده بشدة، منطقـــة خـــط الوســـط وهـــي منطقـــة الأصوات المحايـــدة أي التـــي يمكـــن أن تدعمـــه أو تدعـــم غيـــره مـــن المرشـــحين، ومنطقـــة خـــط الهجـــوم وهـــي المنطقـــة التـــي لا يتوقع الحصـــول منهـــا علـــى أصـــوات لأن أصـــوات هـــذه المنطقـــة ســـتذهب إلـــى المرشـــحين المنافســـين.

ولفت الدليل إلى أن مركز الثقل في أي عملية انتخابية هي الأصوات المحايدة أي خط الوسط فهذه المنطقة هي منطقة التنازع الحقيقي على الأصوات بين جميع المرشحين، وإذا كان الشخص مرشحا للمرة الأولى أو حديث العهد بالانتخابات، فإن منطقة الوسط ستكون له محايدة، وعلى هذا المرشح أن يبذل جهدا أكبر للوصول 'لى أصوات الناخبين المحايدين.