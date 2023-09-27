حمدان بن محمد يعتمد حزمة من المشاريع التحولية الرائدة في قطاعات النقل والطيران والصحة

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم (الأربعاء) حزمة من المشاريع التحولية في قطاعات النقل والطيران والصحة في دبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" والتي تهدف لجعل دبي من أفضل مدن المستقبل من خلال تنبي منهجية استباقية ترتكز على إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي لتطوير مبادرات ومشاريع مستقبلية وغير تقليدية على مستوى العالم.

وقال سموه: "اطلعت اليوم على حزمة مشاريع جديدة ونوعية لتسريع مسيرة دبي نحو المستقبل... وهدفنا أن تنعكس نتائج هذه المشاريع بشكل واضح على جودة حياة جميع سكان وزوار دبي وأن تسهم بتسهيل حياتهم وأعالمهم وتضمن جودة حياتهم وصحتهم".

وأضاف سموه: "هذه المشاريع الجديدة ستسهم بتسهيل وتسريع التنقل في دبي، وتطوير تجربة طيران المسافرين من مطارات دبي، وتوفير نظام صحي للرصد المبكر للأمراض".

وأكد سموه أن مبادرة "دبي 10X" تعكس إيمان دبي بأهمية تسريع العمل الحكومي وتعزيز التعاون وتبنّي أفكار غير تقليدية تسهم بتنمية مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية.

ووجه سموه فرق العمل في حكومة دبي بتنفيذ المشاريع المعتمدة بالاستفادة من مختلف الخبرات الوطنية في جميع الجهات تجسيداً لمستهدفات مبادرة "دبي 10X" بتعزيز العمل الحكومي المشترك لتسريع الإنجاز وتطوير نماذج عالمية ومبتكرة للمشاريع الحكومية.

اختيار وتقييم المشاريع

وتم اختيار المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة "دبي 10X" من بين 79 فكرة مشروع عمل تطويرها أكثر من 120 موظف من 33 جهة حكومية بدبي بشكل مشترك عبر تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين فرق العمل الحكومية ومن خلال تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل ضمت مختلف الفرق الحكومية لمناقشة وتطوير الأفكار، وشهدت بعض المشاريع تعاوناً مميزاً بين ما يصل إلى 11 جهة حكومية.

وركزت أفكار المشاريع المشاركة في هذه المرحلة على مستقبل الخدمات الحكومية في قطاعات متنوعة تشمل النقل والطيران والفضاء والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والاقتصاد والتجارة والتمويل والصحة والأمن والدفاع المدني والخدمات المجتمعية وغيرها.

وخضعت هذه المشاريع لعملية تقييم شاملة ركزت على مجموعة من المعايير بما في ذلك النتائج المستقبلية التي سيتم تحقيقها، وفترة التنفيذ، وقدرتها على التكامل مع الخدمات الحكومية الأخرى وتأثيرها على مستوى الإمارة وجودة حياة أفراد المجتمع في دبي.

ريادة دبي في العمل الحكومي

جدير بالذكر أن مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 أسهمت بتطوير العديد من المشاريع المستقبلية والنوعية في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول لمختلف التحديات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي، فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول ضمن إطار مشترك.



