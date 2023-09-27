أحمد بن محمد: سلطان النيادي يقدّم مثالاً مشرفاً للشباب الإماراتي والعربي الطموح

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن رائد الفضاء سلطان النيادي يقدّم مثالاً مشرفاً للشباب الإماراتي والعربي الطموح.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم الجلسة الختامية لمنتدى الإعلام العربي "من الصحراء إلى الفضاء" لرائد الفضاء الدكتور سلطان النيادي»

وأضاف سموه: «سلطان يقدم اليوم مثالاً مشرفاً للشباب الإماراتي والعربي الطموح والواثق بقدراته والمبدع في إيصال رسالته».

وتابع سموه: «نشكر 3000 إعلامي شاركونا هذا المنتدى العربي الهادف إلى الارتقاء بالرسالة الإعلامية وخدمة المجتمعات العربية، وأشكر فريق العمل المنظم لهذا التجمع الإعلامي العربي».

وفي ختام "منتدى الإعلامي العربي" الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد جلسة "من الصحراء إلى الفضاء"، التي استضافت سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي.

وحضر الجلسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومنى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وسالم المري، مدير مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وجمهور كبير.

مهمة تاريخية

واستعرض رائد الفضاء سلطان النيادي، خلال الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي محمد سالم في "دبي للإعلام"، تفاصيل مهمته التاريخية "طموح زايد2"، وأهم التجارب التي مر بها على متن محطة الفضاء الدولية خلال 6 أشهر في مهمة تعد الأطول عربياً، بينما تطرق إلى دور عائلته ودعمهم له، وصولاً إلى أهمية قطاع الفضاء الإماراتي وتأثيره عالمياً.

كما تحدث عن بداية حلمه أن يكون رائد فضاء، وما هي رسالته للأجيال الجديدة لإعادة أمجاد الحضارة العربية التي لطالما تميزت بثرائها الذي ألهم وأفاد الحضارة الغربية.

وفي بداية الجلسة، أوضح النيادي أن أهم اللحظات التي لن تفارقه، تلك التي دخل فيها مجال الغلاف الجوي للأرض في طريق عودته للأرض بعد انتهاء مهمته بنجاح، داخل المركبة الفضائية "دراجون"، وانعدام الجاذبية، التي كانت مؤشراً لهبوطه وعودته بسلام، فيما اعتبر ذلك أنها لحظة حرجة، خاصة أن درجة الحرارة عند الدخول بالغلاف الجوي تصل حتى 1950 درجة مئوية خارج المركبة، بينما لفت إلى قضائه نحو ساعة داخل المركبة في مياه البحر عند نقطة الهبوط، معتبراً أنه ورغم هذه التحديات إلا أن حصوله طوال 5 سنوات على تدريبات متقدمة، جعلته مؤهلاً للتعامل مع كافة هذه الظروف باحترافية.

حلم تحقق

وتحدث النيادي عن شعوره بأنه سيكون يوماً رائد فضاء، حيث أفاد أنه كان محظوظاً بكونه عاش في منطقة أم غافة شرق مدينة العين، والتي تتمتع بطبيعة بكر، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، وكان دائماً شغوفاً بمراقبة النجوم والسماء التي ألهمته كثيراً لتحقيق حلمه، مشيراً إلى أن والداه غرسا في نفسه حب العلم والتحدي لتحقيق هدفه.

ولفت النيادي إلى دعم والدته التي أرسلت إليه رسالة خطية في محطة الفضاء الدولية، معتبراً أنها من أعظم الأشياء التي حدثت له خلال مهمته، فيما ألمح إلى أن والدته لم تكن ملمة بالقراءة والكتابة، لكنها وبعد انتهائه من التعليم، بدأت هي تتعلم حتى نجحت في ذلك، وحفظت القرآن الكريم كاملاً.

قادة الوطن

واستذكر رائد الفضاء سلطان النيادي تلك اللحظات التاريخية التي استقبله فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، حيث أهدى رئيس الدولة العَلَم الذي صاحبه خلال مهمته السير بالفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، مؤكداً أن قادة الدولة يعملون بكل قوة لرفعة الوطن وإعلاء شأنه، وأن الفرص التي يتم توفيرها للشباب هي فارقة في حياتهم إذا ما استفادوا منها بالشكل الصحيح، ومن ثمّ رد الجميل.

وألمح النيادي إلى لحظة تقبيل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للعلم الذي أحضره معه من رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، والتي شعر حينها فعلاً بأهمية هذا الإنجاز، معتبراً أن هذا الموقف هو رسالة لكل شباب الوطن، وأن الجميع لديهم الفرصة، فيما يجب عليهم فقط اغتنامها وإنجاز ما يقومون به بنجاح، حتى يحصلون على تقدير الدولة لهم، وأن هذا الأمر ينطبق على كافة المجالات والقطاعات وليس قطاع الفضاء فقط.

تحديات كبيرة

وتطرق سلطان النيادي إلى تحديات اللحظات الأولى عند وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، خاصة مع انعدام الجاذبية والبيئة الجديدة التي سيمكث فيها 6 أشهر كاملة، حيث ذكر أنه وزميله رائد الفضاء هزاع المنصوري، حصلا على تدريبات محترفة خلال 5 سنوات وأكثر، وأنهم قادرون على التعامل مع أية تحديات قد تواجههم، ولذلك فإن اندماجه مع البيئة الجديدة تم بسهولة وخلال مدة زمنية بسيطة، كما أنه لم يشعر بالوحدة، خاصة أن لديه يوم عمل طويل مليء بالمهمات والتجارب، التي يجب عليه إنجازها، فضلاً عن توثيق الأحداث اليومية ونقلها للجمهور العريض الذي يتابعه، معتبراً أن مهمة "طموح زايد2" كانت صعبة وتحظى بأهداف كبيرة كان عليه العمل طويلا حتى ينجح في استكمالها.

تقدير عالمي

وأشار سلطان النيادي إلى تقدير العالم للنجاحات الإماراتية في قطاع الفضاء، وأنها استطاعت وخلال فترة زمنية وجيزة، وضع بصمة عالمية كبيرة بفضل مشروعاتها النوعية التي أطلقتها، وتركت مردوداً وأثراً مهماً لدى المجتمع العلمي العالمي، ومن بينها مهمة استكشاف المريخ "مسبار الأمل" وتصنيع الأقمار الصناعية متعددة الاستخدامات، وصولاً إلى مهمة استكشاف حزام الكويكبات، ووجود طاقم وطني من 4 رواد فضاء، مؤكداً أن كل ذلك أعطى الدولة ثقلاً عالمياً، واكتسبت من خلاله ثقة الدول المتقدمة في هذا القطاع، وأنه لم يكن ليحصل على مهمة السير بالفضاء خارج المحطة الدولية، إلا بفضل كفاءته، والتي جعلت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" توكل إليه تنفيذ هذه المهمة المليئة بالتحديات.

واسترجع سلطان النيادي ذكرياته حينما تم اختيار زميله هزاع المنصوري لمهمة "طموح زايد1"، والذي جعلته أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، وأنه حينها كان واثقاً أنه سينفذ هو الآخر مهمة جديدة، مشيراً إلى أن شعوره هذا كان مبنياً على كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي وعد فيها بوجود آخرين، سيسيرون على نفس خطى هزاع المنصوري، تأكيداً لاستدامة برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الأمر الذي أكد ثقته أنه سينال مهمة هو الآخر، وأن الفرصة موجودة، فقط يجب أن تكون مستعداً لها.

حضارة عريقة

وألمح رائد الفضاء الإماراتي إلى أهمية تسلح الأجيال الجديدة بالعلم والمعرفة والمثابرة حتى تحقيق أحلامهم، وأن الحضارة العربية لطالما ألهمت العالم ودفعته نحو التقدم والازدهار، ولذلك فإنه آن الأوان لإعادة أمجاد الأمة واستشراف مستقبل جديد مزدهر لها.

وأردف النيادي أنه يشتاق للعودة مرة أخرى إلى الفضاء، وهو الأمر الذي تحدث فيه مع سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، حينما عاد من مهمته مؤخراً، حيث قال له يجب أن يعود الإماراتيون مرة أخرى للفضاء قريباً وبالأخص القمر، متطرقاً إلى فريق مهمته "سبيس إكس كرو6" الذي قضى معهم طوال 6 أشهر، جمعتهم خلالها وحدة الهدف العلمي والرؤى المشتركة، وأنهم كانوا بمثابة عائلة واحدة.

صورة جماعية

وختم رائد الفضاء الإماراتي حديثه للجمهور بالقول إن جملة والده له أن "لكل مجتهد نصيب"، لطالما كانت عالقة في ذهنه طيلة حياته، وأنها بالفعل دافع لتحقيق أي هدف حتى لو كان صعباً ويحمل من العراقيل والتحديات الكثير، وأنه يجب دائماً أن يكون لكل شخص هدف أبعد، يتجاوز هدفه الأساسي، حتى يستطيع إنجاز أحلامه.

وفي ختام الجلسة، تم التقاط صورة تذكارية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، مع فريق عمل منتدى الإعلام العربي بحضور منى غانم المري وسلطان النيادي وهزاع المنصوري وعدد من حضور الجلسة.