سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

قدم سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر وذلك خلال مراسم عقدت في الديوان الأميري.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى سموه وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.



وحمل أمير دولة قطر سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى سموه لسفير الدولة التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.