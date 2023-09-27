سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر وذلك خلال مراسم عقدت في الديوان الأميري.
ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى سموه وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وحمل أمير دولة قطر سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى سموه لسفير الدولة التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
MENAFN27092023000110011019ID1107154134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.