أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% وتلامس 97 دولاراً

ارتفعت أسعار العقود الاجلة للنفط في تعاملات اليوم الأربعاء بفضل مؤشرات على نقص المعروض في السوق، وتوقف موجة البيع الكثيف في سوق الأوراق المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي قفز بأكثر من 3% ولامس 97 دولاراً للبرميل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ابريل 2022.

وفي حين أحيا الارتفاع الأخير لأسعار النفط الحديث عن احتمال وصولها إلى 100 دولار للبرميل، فإن موجة الارتفاع توقفت في الأسبوع الماضي. وأشارت الهند وهي مستورد رئيسي للنفط في السوق العالمية إلى تأثيرات سلبية لارتفاع أسعار الخام عن الاقتصاد، مما اثار الشكوك في آفاق الطلب على النفط في العام المقبل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي تراجعا جديدا لمخزون النفط الخام في مجمع مستودعات كوشينج خلال الأسبوع الماضي رغم ارتفاع المخزون في الولايات المتحدة بشكل عام.