لطيفة بنت محمد تتفقد الممشى الإعلامي في منتدى الإعلام العربي

تفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، الممشى الإعلامي في مقر منتدى الإعلام العربي، والذي يضم الفعاليات المصاحبة للمنتدى الذي اختتم أعماله اليوم بمشاركة أبرز القيادات والوجوه الإعلامية من العالم العربي وخارجه، ضمن نحو 3000 من المعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة والعالم.

واستمعت سموها خلال جولة في جنبات الممشى الإعلامي، رافقت سموها فيها سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، ود. ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، حول تصميم الممشى الذي جاء مستلهما من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها الدورة الحادية والعشرين للمنتدى، وفي مقدمتها أثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي وتكامله مع الإعلام، انطلاقا من قدرته كقوة ناعمة قادرة على التأثير في تشكيل وعي المجتمع، فضلا عن موضوع الاستدامة الذي عكسه تصميم جانب من الممشى الإعلامي.

وشاهدت سموها العمل الإبداعي الذي شارك به الفنان العالمي رفيق أناضول المتخصص في مجال الفن المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو عمل رقمي ضخم بارتفاع 8 أمتار وعرض 8 أمتار واستخدم فيه قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون صورة لمشاهد طبيعية، حيث يعكس العمل إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي.

وتوقفت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عند "مبادرة بكل فخر من دبي" والتي يحظى أعضاؤها بدعم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والذي تتبعه المبادرة، حيث اطلعت سموها على ما يقدمه رواد الأعمال الشباب من منتجات لضيوف منتدى الإعلام العربي، واستمعت إلى شرح من شيماء السويدي، مديرة براند دبي، حول أهداف المبادرة الرامية إلى تشجيع رواد الأعمال التعريف بمشاريعهم من خلال إشراكهم في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي ومنها منتدى الإعلام العربي.

وتضمّنت جولة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في الممشى الإعلامي التوقف عند معرض الملصقات الخاصة بالأفلام السينمائية المصرية القديمة، والذي يضم مجموعة نادرة من الملصقات التي تؤرخ لمرحلة تعرف بأنها العصر الذهبي للسينما المصرية.

وفي ختام الجولة، أبدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تقديرها للأفكار المبدعة التي ضمها منتدى الإعلام العربي في دورته الحادية والعشرين، متمنية للقائمين عليه، ولجميع الإعلاميين العرب التوفيق في أداء رسالتهم والأدوار المنتظرة منهم بما يسهم في خدمة المجتمعات العربية ويعود عليها بالنفع.