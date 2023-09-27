الزويري ينعى القضاة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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يتقدم الأستاذ الدكتور يحيى هاشم الزويري وسائر أعضاء مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية من عشيرة القضاه بأحر التعازي والمواساه لوفاه الزميل والأخ الأستاذ الدكتور كمال أحمد فلاح القضاة (أبو أحمد) سائلين المولى عز وجل له الرحمه والمغفرة ولأهله وذويه وأقاربه من بعده الصبر والسلوان وحسن العزاء
كما ويضيف الأستاذ الدكتور يحيى هاشم الزويري قائلا:
صديقي أبا أحمد:
أنا حزين جدا لفقدانك، ذكراك ستعيش دائماً في قلوبنا، وغيابك يؤلمنا جميعاً، عرفتك اخ صديق صدوق قلت أمثاله هذه الأيام، ......
أسأل الله أن تحفك الملائكة من كل مكان وأن تُعطرك بالعود والريحان، وأن تدخل الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ولا نقول الا ما يرضي الله
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
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