الزويري ينعى القضاة

MENAFN - Khaberni) خبرنييتقدم الأستاذ الدكتور يحيى هاشم الزويري وسائر أعضاء مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية من عشيرة القضاه بأحر التعازي والمواساه لوفاه الزميل والأخ الأستاذ الدكتور كمال أحمد فلاح القضاة (أبو أحمد) سائلين المولى عز وجل له الرحمه والمغفرة ولأهله وذويه وأقاربه من بعده الصبر والسلوان وحسن العزاء

كما ويضيف الأستاذ الدكتور يحيى هاشم الزويري قائلا:



صديقي أبا أحمد:

أنا حزين جدا لفقدانك، ذكراك ستعيش دائماً في قلوبنا، وغيابك يؤلمنا جميعاً، عرفتك اخ صديق صدوق قلت أمثاله هذه الأيام، ......



أسأل الله أن تحفك الملائكة من كل مكان وأن تُعطرك بالعود والريحان، وأن تدخل الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ولا نقول الا ما يرضي الله

لا حول ولا قوة الا بالله

انا لله وانا اليه راجعون