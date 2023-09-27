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الإيطالي فينغا الرئيس التنفيذي الجديد للنصر

9/27/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عين نادي النصر السعودي، الإيطالي غويدو فينغا رئيساً تنفيذياً للنادي يوم الأربعاء والذي سبق له تولي ذات المنصب في نادي روما.

وخاض فينغا (53 عاماً) العديد من التجارب في مجالات المال والاتصالات والإعلام وكذلك عمل بروفيسوراً في ريادة الأعمال في جامعة لويس غويدو كارلي بالعاصمة الإيطالية روما، وعلى الصعيد الرياضي تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي روما الإيطالي في عام 2018 وحتى 2021.

وقدم النصر في بيانه الذي نشر يوم الأربعاء شكره لأحمد الغامدي، وأكد على استمراره ضمن فريق العمل بعد النجاح الذي حققه في الإدارة التنفيذية للنادي.

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