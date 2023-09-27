التايكواندو ترفع رصيد ميداليات الأردن بالألعاب الآسيوية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أضاف لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي وزيد مصطفى، ميداليتين فضيتين إلى رصيد ميداليات البعثة الأردنية المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر فعالياتها حتى 8 تشرين الأول "اكتوبر" المقبل.





وتقدم الأردن إلى المركز 21 في الترتيب العام لرصيد الميداليات المحققة بين الدول المشاركة، بعدد 3 ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزية) وجاءت جميعها من خلال رياضة التايكواندو، حيث كان زيد الحلواني قد افتتح رصيد الميداليات بإحرازه الميدالية البرونزية لوزن تحت 63 كغم بعد خسارته أمام الإيراني علي رضا (0-2).





وتوج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، لاعبي المنتخب الوطني بالميداليتين الفضيتين.

واستهل زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) مشواره بالفوز على الفيتنامي لاي هونغ، قبل أن يتخطى الفلبيني آرفين الكانتارا في الدور ربع النهائي، والإيراني ماتن رضائي في الدور نصف النهائي، ثم خسر النهائي أمام الأوزبكي راشيتوف أولوغبيك، ليتوج



وتقلد صالح الشرباتي الميدالية الفضية بخسارته نهائي (وزن تحت 80 كغم) أمام اللاعب الكوري الجنوبي بارك ووهيوك، حيث كان الشرباتي قد استهل مشاركته في (الأسياد) بالفوز على اللاعب الصيني تشوي يانغ، ليبلغ الدور ربع النهائي، الذي اجتاز فيه منافسه الأوزبكي جايسونوف جاشوربيك، ثم أطاح بمنافسه العراقي حبيب ثائر في الدور نصف النهائي، فيما توقف مشوار لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) عند حاجز دور الـ16 بخسارتها أمام الإيرانية ميليكا.

وأنهى لاعبا المنتخب الوطني للرماية، الشريف محمد سعد آل غالب ومحمد القاسم مشاركتهما في رماية السكيت بدورة الألعاب الآسيوية، حيث حقق اللاعب الشريف محمد سعد آل غالب المركز 33 بجمعه 109 نقاط من أصل 125 طبقا، فيما حقق اللاعب محمد القاسم المركز 34 بجمعه 106 نقاط من أصل 125 طبق.

ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بالألعاب الآسيوية يوم غد، بخوض لاعبتي المنتخب لرماية المسدس الهوائي أسماء أبو زيد وهبة الكيلاني الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 متر، فيما يشارك لرماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم بعد غد.

وفي لعبة كرة السلة 3 في 3، تعرض المنتخب الوطني للسيدات، للخسارة أمام المنتخب المنغولي بنتيجة (9-20)، في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية، حيث كان منتخب السيدات قد حقق الفوز في أولى مبارياته على حساب منتخب الفلبين، لانسحاب الأخير وعدم حضوره إلى الملعب.

ويختتم المنتخب الوطني المكون من اللاعبات، ذكرى شحادة وماسه النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب بقيادة المدرب هيثم طليب، لقاءاته بمواجهة منتخب هونغ كونغ عند الساعة 10 من صباح يوم غد، فيما يلتقي منتخب الرجال المكون من اللاعبين، محمود الهزايمة وعلي كنعان وعاكف الشياب وأدهم الدجاني مع منتخب الصين تايبيه عند الساعة 1:15 من مساء يوم غد، في ثاني لقاءاته بالبطولة الآسيوية.

وعلى مستوى لعبة الملاكمة، توقف مشوار اللاعب عدي الهنداوي (وزن 92 كغم) عند حاجز دور الـ16، بخسارته أمام الإيراني شريفي توفان بنتيجة (4-1) وفقا لقرار لجنة الحكام، التي أنهت النزال من جولته الأولى، لارتطام رأس اللاعبين بشكل عفوي مع بعضهما، فيما تأهلت اللاعبة حنان نصار للدور ربع النهائي (وزن تحت 50 كغم) بفوزها على لاعبة منتخب لاوس، فونجفاتشان فيلايفون.

وخسر المنتخب الوطني لمبارزة السيدات في فرق سلاح الإيبيه أمام المنتخب الهندي بنتيجة (36-45)، ليتوقف مشواره عند حاجز دور الـ16 بالألعاب الآسيوية.