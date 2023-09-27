مبيضين والروابدة بُلغا بالوزارة قبل 45 دقيقة
التاريخ
9/27/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- قال الوزيران مهند مبيضين وناديا الروابدة إنهما بلغا بتعيينهما وزيرين قبل 45 دقيقة من القسم أمام جلالة الملك.
وقالت الروابدة، إنها كانت في منزلها حال الطلب منها التوجه لقصر الحسينية اما مبيضين فقال انه كان متوجها لمكتبه بالجامعة الاردنية لحظة ابلاغه.
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