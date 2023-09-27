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أحد المكرمين باحتفالية مولد النبى: الرئيس السيسى يقدر العلم والعلماء

9/27/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Youm7) عبر الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية الأسبق وأحد المكرمين باحتفالية المولد النبوي، عن سعادته بالتكريم اليوم من الرئيس السيسي وشعوره بأن مصر تسير على طريق التقدم والعلم وقمة تكريم العالم أن تكرمه الدولة، مشيرا إلى أنه حينما يأتي التقدير من رئيس الدولة يكون الوضع مختلف وهو يقدر العلم والعلماء.



وأضاف الدكتور صابر عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن حديث الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي كلام صريح يصدر من أب يتكلم مع أسرته والأسرة المصرية كلها، موضحا أن الرئيس يريد أن يطلع الشعب على الواقع العالمي ومصر جزء منه.



وتابع: "نحن أفضل من دول كثيرة وجميع الخدمات موجودة والرئيس السيسي يريد أن يوصل رسالة ومخاطبة الشعب من القلب للقلب والقضاء على الكذب والتحايل والغش والقضاء على الشائعات والفكر والمتطرف"، مؤكدا أنه يريد أن يوصل رسالة اخلاقية بالعودة الى عاداتنا وتقاليدنا الجميلة.







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