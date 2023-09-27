رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يحكى لحظاته الأولى بالفضاء.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) تحدث الدكتور سلطان النيادى رائد الفضاء الإماراتى ، عن اللحظات الأولى له فى الفضاء وكيف كان يقضى وقته خلال رحلته للفضاء والتى استغرقت 6أشهر واصفا اللحظات الأولى له بالفضاء بأنه شعور جميل
.
كما تحدث الدكتور سلطان النيادى رائد الفضاء الإماراتى ،خلال جلسة "من الصحراء للفضاء" بمنتدى الإعلام العربي بدبى فى دورته 21، عن نشأته وكيف كان لها الدور الأكبر فى تأهيله ليصبح رائد فضاء.
MENAFN27092023000132011024ID1107154039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.