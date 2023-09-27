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رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يحكى لحظاته الأولى بالفضاء.. فيديو

9/27/2023 2:36:21 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث الدكتور سلطان النيادى رائد الفضاء الإماراتى ، عن اللحظات الأولى له فى الفضاء وكيف كان يقضى وقته خلال رحلته للفضاء والتى استغرقت 6أشهر واصفا اللحظات الأولى له بالفضاء بأنه شعور جميل
.



كما تحدث الدكتور سلطان النيادى رائد الفضاء الإماراتى ،خلال جلسة "من الصحراء للفضاء" بمنتدى الإعلام العربي بدبى فى دورته 21، عن نشأته وكيف كان لها الدور الأكبر فى تأهيله ليصبح رائد فضاء.









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