انهيار وبكاء عريس فاجعة حريق الحمدانية بالعراق لحظة دفن الضحايا.. صور

MENAFN - Youm7) نشرت شبكة "السومرية نيوز"، صورا لعريس حريق قاعة الزفاف، وهو في حالة انهيار تام أثناء دفن جثامين الضحايا.

ووقع حريق هائل، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وقال نائب محافظ نينوى إن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 آخرين.

حزن العريس على الضحايا





وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة ، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة.

وأضاف الدفاع المدنى العراقى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.

العريس أثناء تشييع الضحايا





بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني،الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث.

كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".

وفي سياق متصل؛ أعربت السفارات الاوروبية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق ،" سفارة المملكة المتحدة ، سفارة كندا ، بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق "، عن تضامنها ومواساتها لعوائل ضحايا فاجعة حريق قاعة الزفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

الضحايا