اليمن يعزى العراق فى ضحايا حادث حريق نينوى

MENAFN - Youm7) أعربت اليمن عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق جراء الحريق الذى نشب فى إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى وتسبب فى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ.نت) - تضامن اليمن مع العراق فى هذا المصاب الأليم، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقال نائب محافظ نينوى إن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 أخرين.





وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة.





وأضاف الدفاع المدنى العراقى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.





بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني،الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث.





كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".