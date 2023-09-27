Thursday, 28 September 2023 12:35 GMT

اليمن يعزى العراق فى ضحايا حادث حريق نينوى

9/27/2023 2:36:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت اليمن عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق جراء الحريق الذى نشب فى إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى وتسبب فى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ.نت) - تضامن اليمن مع العراق فى هذا المصاب الأليم، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقال نائب محافظ نينوى إن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 أخرين.


وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة.


وأضاف الدفاع المدنى العراقى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.


بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني،الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث.


كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".


MENAFN27092023000132011024ID1107154037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث