الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين فى حريق محافظة نينوى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم /الأربعاء/، القاء القبض على 3 متهمين فى حادثة حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.
وذكر بيان للوزارة - أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين فى حادث حريق الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".
وأشار البيان، إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه المتهمين ومازالت التحقيقات جارية.
يذكر أن حريقاً هائلاً وقع - مساء أمس - داخل قاعة مناسبات فى الحمدانية بمحافظة نينوى؛ ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.
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