الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين فى حريق محافظة نينوى

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم /الأربعاء/، القاء القبض على 3 متهمين فى حادثة حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة - أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين فى حادث حريق الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".



وأشار البيان، إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه المتهمين ومازالت التحقيقات جارية.



يذكر أن حريقاً هائلاً وقع - مساء أمس - داخل قاعة مناسبات فى ‍‍الحمدانية بمحافظة نينوى؛ ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.







