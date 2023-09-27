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الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين فى حريق محافظة نينوى

9/27/2023 2:36:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم /الأربعاء/، القاء القبض على 3 متهمين فى حادثة حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة - أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين فى حادث حريق الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".


وأشار البيان، إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه المتهمين ومازالت التحقيقات جارية.


يذكر أن حريقاً هائلاً وقع - مساء أمس - داخل قاعة مناسبات فى ‍‍الحمدانية بمحافظة نينوى؛ ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.




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