رئيس القضاء الأعلى بالعراق يوجه بسرعة إجراء التحقيقات لمحاسبة المتسببين بحادث حريق نينوى

MENAFN - Youm7) وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فى العراق القاضى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، محكمة التحقيق فى نينوى بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للمتسببين بحادث الحريق فى نينوى.

وذكر بيان للقضاء - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن زيدان قدم تعازيه الحارة ومواساته لأسر ضحايا حادثة الحمدانية، متمنيا السلامة للمصابين.



وفى السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حادثة الحمدانية فى نينوى.



وذكر المجلس - فى بيان - أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء أمس، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق فى الحمدانية بمحافظة نينوى، مشيرا إلى أن محكمة تحقيق الموصل أصدرت التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين فى الحادث وتم اعتقال بعض العاملين فى القاعة المشرفين على تنظيم العرس ونصب الألعاب النارية والتى كانت السبب الرئيس فى احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال.



وأوضحت أن إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال كانت سببا أيضا فى الحريق ما تسبب فى اشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة، لافتة إلى أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالى 150 شخصا وهم بحالة خطرة.



وتابع البيان أن قاضى التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم 9 أشخاص وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام وفق أحكام المادة 342 / 1و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.