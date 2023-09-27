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دور الوازع الدينى فى تحقيق الصحة النفسية للفرد فى المجتمع رسالة دكتوراه بجامعة أى كامبريدج

9/27/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Youm7) حصل الباحث محمد حافظ عبد الحفيظ عثمان على درجة الدكتوراه من جامعة أى كامبريدج الدولية بعد مناقشة رسالة دكتوراه في علوم الصحة النفسية بعنوان "دور الوازع الديني في تحقيق الصحة النفسية للفرد في المجتمع".



وناقشت رسالة الدكتوراه دور الوازع الديني في تحقيق الصحة النفسية للفرد، حيث قال الباحث في رسالته: "لقد أغفلت كثير من بحوث علم النفس كثيرا من الظواهر السلوكية الهامة وخصوصا ذات الصلة بالنواحي الدينية والروحية، لهذا نحن بحاجة كبيرة وماسة لتوجيه الأبحاث ناحية الدراسات الروحية الدينية وانعكاساتها على السلوك الإنساني العام منه والشخصي، وذلك من خلال المصادر المعتمدة عندنا وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ونتاج عقول العلماء المسلمين على مدى تاريخ الإسلام .



وأضافت الرسالة:" قد تعرض مجتمعنا العربي والمصرى بالخصوص إلى ظروف صعبة، ومر بثورات فكرية و بشرية وظروف سياسية و تربوية تخللها حصار اقتصادي وثقافي وأخيرا ما نتعرض له من عدد كبير من التحديات وأزمات داخلية وتخريب للبنى التحتية للمجتمع والذي انعكس سلبيا على ش ارئح المجتمع كافة وتعد هذه العوامل القوية مهددة للمعتقدات الدينية والقيم التي توجه سلوك الفرد إذ يتزعزع إيمانه بها ويجد نفسه في صراع دائم بين أن يعمل بموجب ما يؤمن به أو يعمل لإشباع حاجاتهم بحسب ما تمليه عليه الظروف الحالية، والشك نتيجة لذلك فإن الفرد يتمرد مما يؤدي إلى أنه يتمزق نفسيا ويشعر بالشقاء والاغتراب عن نفسه وعن الآخرين ويخرج من فراغ إلى فراغ، ولذلك لابد له من عقيدة روحية ودين يقودهم إلى النجاة والأمان، فلابد لهذه المعاناة أن تترك آثارا على الالتزام الديني والصحة النفسية لدى أفراد المجتمع، مما يجعل الحاجة ماسة إلى معرفة درجة الالتزام الديني والصحة النفسية لدى فئاته المختلفة.



هذا فضلا عن مؤثرات التطور الثقافي والتكنولوجي السريع، الذي أدى بالفرد إلى نوع من الصراع والاضطراب، حتى أنه وصل إلى مرحلة تعددت فيها البدائل والاختيارات بحيث أصبح الفرد عاجزا، وغيرقادر على اختيار الأفضل من أنماط السلوك، فالإغراءات كثيرة، وعناصر الشد أكثر، و أن ما نشهده اليوم هو انحلال للقيم المألوفة )كاظم :15، 2002( ، أي أن أسلوب الحياة التى كان يمارسها أجدادنا أو حتى آباؤنا تختلف عن الأسلوب الذي نتبعه الآن، وعليه فإن ما يصلح اتباعه في المجتمع الغربي قد لا يصلح اتباعه في مجتمعنا العربي، فالظواهر الغريبة عن الدين الاسلامي والثقافة العربية التي تجتاح مجتمعاتنا العربية و الاسلامية تحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر في أسبابها ومساربها وآثارها وطرائق علاجها، وهذه مهمة رجال الإصلاح وأساتذة التوجيه والارشاد .



وأوضح الباحث محمد حافظ عبد الحفيظ في رسالته أن أهمية الدراسة تتلخص في بيان الفارق بين الوازع الديني والوازع الطبيعي، وتوضيح معني الصحة النفسية، و آثر الوازع الديني في تنشئة وتربية النشء والشباب، وآثر الوازع الديني في تحقيق الصحة النفسية للفرد في المجتمع.



وأضاف أن دراسته وضعت أهدافا لتحقيقها تتمثل في التعرف على التجارب والخبرات السابقة المهتمة بالوازع الديني والوازع الطبيعي، و الكشف عن مدى الارتباط بين الالتزام بأخلاقيات وعادات الدين الإسلامي والصحة النفسية، وكذلك العمل على بناء مقترح مناسب لإعداد أفراد ذوي معتقدات دينية صحيحة لتحقيق غايته السليمة والمعتدلة في المجتمع، والوقوف على المشكالت النفسية والتربوية التي تحد من العملية التربوية الناجحة، وإرساء قيم دينية وتربوية وأخلاقية تدفع باتجاه تطور وتقدم المجتمع، و بيان أهمية الاستعداد الديني والنفسي والتربوي والأخلاقي للأفراد، و ضرورة الاستفادة من عوامل تقوية الوازع الديني والعمل عليها من أجل تحقيق الصحة النفسية في المجتمع.











وعرفت الدراسة الوازع الدينى بأنه زاجر شرعي قلبي خفي كاف للنفس عن مخالفة الشرع بالقول أو الفعل أو القصد، وأصل هذا الزاجر هو عبارة عن حجج الله عز وجل التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله عز وجل وحظره عليه، وإنها هي واعظ الله في قلبه من البصائر التي جعلها فيه، قال العلامة الطاهر بن عاشور(الوازع أمران: ديني وهو العدالة، وخلقى وهو المروءة).














































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