Thursday, 28 September 2023 12:35 GMT

وزير الشباب والرياضة يشهد اطلاق فعاليات المؤتمر الصحفى للنسخة المصرية لمارثون الرمال العالمى

9/27/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء إطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة المصرية من ماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، المزمع إطلاقة نوفمبر المقبل، بحضور ممثل عن السفارة الفرنسية بالقاهرة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراى فاكتورى الفرنسية، مشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى فى تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة ووزارتى البيئة والسياحة والآثار.



ويأتى تنظيم وزارتى البيئة والشباب والرياضة والسياحة لمارثون الرمال العالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، ضمن اهتمام الوزارات الثلاثة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات، بالتوازى مع بحث مشروعات جديدة خضراء داخل المحمية أبرزها حديقة حيوان مفتوحة ملاذ آمن للحيوانات البرية على غرار جدية مأوى بالأردن.






ويعد ماراثون الرمال سباقا عالميا تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عاما فى المغرب، ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان، ويتم تنفيذه بشرط مراعاة كافة المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، على مسافة 120 كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم لمدة 4 أيام فى الصحراء.





ويهدف مارثون الرمال بمحمية وادى الريان إلى الترويج، بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر و يستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، وستتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى، كما يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر.






جانب من المؤتمر



لقاء وزير الشباب والرياضة










MENAFN27092023000132011024ID1107154033

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث