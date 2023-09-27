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إعلام القاهرة تحصل على تجديد شهادات الأيزو للجهاز الإدارى

9/27/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، حصول كلية الإعلام على تجديد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة وهي: أيزو 9001 لجودة الجهاز الإداري، وأيزو 45001 في الصحة والسلامة المهنية، وأيزو 22301 في استمرارية الأعمال، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن استمرارية تحسين الأداء والعمل على استيفاء معايير الجودة وكفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية بكلية الاعلام، تأتى تحقيقا لأهداف خطة الجامعة الاستراتيجية للتطوير والمنافسة بقوة في السوق المحلية والدولية، مشيرًا إلي نجاح الجامعة في تطبيق أعلى معايير الجودة القياسية في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي والنظام الإداري، والتطوير المستمر القائم على منهجية التفكير العلمي، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على التميز والابداع، وإتاحة تجربة تعليمية إيجابية متميزة للطلاب تزودهم بمؤهلات عالمية.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن حصول مختلف كليات ومعاهد وإدارات الجامعة على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها، يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة.



من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، إن حصول الكلية على تجديد 3 شهادات أيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، الذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرةً إلي أن دعم إدارة الجامعة المستمر بقيادة د.الخشت،وتحفيزه الدائم ،جعل كلية الإعلام قادرة على الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستمرار عمليات التطوير لكل أنشطة وعمليات الكلية لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا وتوقعات جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة.



ووجهت د.حنان جنيد الشكر لجميع منسوبى كلية الإعلام وإداراتها المختلفة ولفريق الجودة بقيادة د. ليلى عبد المجيد، مشيدة بما بذلوه من جهد مخلص، وعمل دؤوب كان حصاده هو تجديد الأيزو لكلية الإعلام.



















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