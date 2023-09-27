مطار القاهرة يحتفل باليوم العالمى للسياحة مع المسافرين

(MENAFN
- Youm7) احتفل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأربعاء، باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، حيث قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والسياحية.
وقالت نسرين عثمانلي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، إنه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني تم عرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة الدولي، كما قام العاملين بمكتب الهيئة بالمطار بتوزيع المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجاته وأنماط سياحية مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الهدايا التذكارية، على المسافرين والسائحين.
يشار إلى أن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، وتهدف الهيئة من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الوعي السياحي والأثرى لدى مختلف فئات المجتمع.
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