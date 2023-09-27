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مطار القاهرة يحتفل باليوم العالمى للسياحة مع المسافرين

9/27/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأربعاء، باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، حيث قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والسياحية.



وقالت نسرين عثمانلي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، إنه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني تم عرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة الدولي، كما قام العاملين بمكتب الهيئة بالمطار بتوزيع المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجاته وأنماط سياحية مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الهدايا التذكارية، على المسافرين والسائحين.



يشار إلى أن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، وتهدف الهيئة من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الوعي السياحي والأثرى لدى مختلف فئات المجتمع.







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