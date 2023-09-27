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المتاحف المصرية تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

9/27/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Youm7) بمناسبة ذكري حلول المولد النبوي الشريف ، تُنظم عدد من متاحف الآثار المصرية معارض أثرية مؤقتة، وعدد من الفعاليات الفنية والورش التعليمية ، والمحاضرات العلمية والندوات حول المولد النبوي الشريف ومظاهر الاحتفال به في مصر عبر مر العصور.



وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن تنظيم هذه المعارض يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف المصرية، لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتسليط الضوء على المناسبات والأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، تفعيلا للدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتعليمية وليست مجرد أماكن لعرض القطع الأثرية فقط، بالإضافة إلى رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته العمرية المختلفة.



تحت عنوان "النبي المصطفى" ينظم متحف المركبات الملكية معرضا أثريا مؤقتا، لمدة أسبوعين، لعرض أحد أستار الحرم النبوي الشريف، وشهادة الفحص والمعاينة الخاصة بالستارة، وبطاقة بيانات الستارة وهي مختومة بختم الخبير المحلف لدى المحاكم.



ويقول الأستاذ أمين الكحكي، مدير عام المتحف إن هذه الستار ترجع للقرن الثالث عشر هجريًا، وقد تم صناعتها بأمر من السلطان الغازي محمود خان بن السلطان عبد الحميد خان وهي ممهورة بالطرة الخاصة باسمه، ومصنوعة من الحرير الأسود عليه تطريز بخيوط محلاة بالذهب والفضة المحلاة
بقطع إضافية من الحرير الأطلس الأحمر والأخضر والأصفر. كما يتضمن المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية تصور بعض اللقطات الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف في عصر الأسرة العلوية.



كما ينظم المتحف بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، مجموعة من الفعاليات الفنية والتعليمية، والتي تتضمن ورشة فنية تحت عنوان: "عروسة وحصان"، لتعليم الأطفال المشاركين في الورشة كيفية عمل مجسم للعروسة والحصان. وتستهدف الورشة الأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 سنة، بالإضافة إلى تقديم حفل فني وغنائي يتضمن فقرات موسيقية متنوعة من عزف على الآلات الموسيقية وفقرات استعراضية وغنائية وعروض تنورة.



أما المتحف القبطي، فأوضحت الدكتورة جيهان عاطف، مير عام المتحف القبطي إنه سيتم تنظيم محاضرة بعنوان: "المولد النبوي الشريف من خلال المصادر التاريخية والأثرية"، يقدمها الدكتور ضياء زهران المشرف العام على المراكز العلمية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.



وفي ذات السياق، أشار الدكتور علاء المنشاوي مدير عام متحف الأقصر للفن المصري القديم، إن المتحف سينظم احتفالية دينية تتضمن قراءة ما تيسر من القرآن الكريم للقارئ أحمد يوسف، وتقديم فقرة للإنشاد الديني للمداح احمد يوسف، والمداح عبد العزيز يسري، وتكريم حفظة القرآن الكريم، وإلقاء كلمة لنخبة من الفقهاء والأئمة.




كما يقدم متاحف كل من أسوان، والسويس القومي، وقصر المنيل، وجاير أندرسون، والشرطة القومي، والاسماعلية، ومتحفي مطار القاهرة الدولي 2 و3، والوادي الجديد، عدد من الجولات الإرشادية لزائريه، ومجموعة من الورش الفنية المقدمة للأطفال وذوي الهمم، لتعليمهم مجموعة من الأعمال الفنية للمنتجات التراثية باستخدام الخامات الصديقة للبيئة والقابلة للتدوير وتنفيذ عروسة المولد والحصان، بالإضافة إلى ورش حكي للزائرين من الأطفال والطلبة، ورشة رسم وتشكيل بالصلصال، وورش تعليم اللغة المصرية القديم.



كما سوف ينظم متاحف كل من بور سعيد وأسوان ومطروح القومي، سلسلة من المحاضرات والندوات العلمية عن المولد النبوي الشريف.







المولد النبوي الشريف










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