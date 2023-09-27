روسيا: واشنطن تمهد لنقل أنظمة صواريخ محظورة إلى أوروبا

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة قد بدأت العمل على نقل أنظمة صاروخية إلى أوروبا كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التى قوضتها واشنطن عمدًا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إن البحرية الأمريكية أقدمت هذه المرة بشكل استعراضى على نشر نظام إطلاق MK-70، وهو جاهز تقريبًا للاستخدام، كجزء من التدريبات العسكرية المشتركة للبحريتين الدنماركية والأمريكية التى جرت فى جزيرة بورنهولم فى بحر البلطيق".



وأضافت زاخاروفا أن تلك التدريبات تجرى فى أراضى أوروبا بمشاركة حلفاء الولايات المتحدة فى حلف الناتو، وبالتالى شرعت واشنطن بالفعل فى وضع إجراءات لنقل أنظمة صواريخ إلى مسرح العمليات الأوروبي، كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التى تعمدت واشنطن لتقويضها.



وشددت المتحدثة على أنه فى ظل قرار موسكو تعليق نشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى من جانب واحد، تراقب روسيا "بعناية بالغة" كل الخطوات الأمريكية المزعزعة للاستقرار، التى تنطوى على نشر مثل هذه الأسلحة.







