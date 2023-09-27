سفير فرنسا لدى النيجر يعود إلى باريس وماكرون يجدد دعمه للرئيس المنتخب بازوم

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن السفير الفرنسى لدى النيجر سيلفان إيتيه وصل إلى باريس اليوم الأربعاء، واستقبلته وزيرة الخارجية كاترين كولونا بمقر الوزارة لتقديم الشكر له على عمله وجهود الطاقم الدبلوماسى فى خدمة البلاد، وذلك فى ظل ظروف صعبة".





وكان مصدر دبلوماسى قد أفاد بأن "السفير وستة من مساعديه غادروا نيامى حوالى الساعة الرابعة صباحا". وهو ما أكده أيضا مصدر وزارى موضحا أن الطائرة أقلعت فى اتجاه التشاد أولا.





وتمثل مغادرة السفير الفرنسى للنيجر نهاية لعدة أسابيع من المواجهة بين باريس والمجلس العسكرى الحاكم فى نيامي. فقد طالب المجلس العسكرى - الذى تولى الحكم فى نيامى بعد الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم فى 26 يوليو الماضى – طالب برحيل سيلفان إيتيه من البلاد منذ نهاية أغسطس الماضي، كما سحب الجنود منه حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس رفضت إعادته، إلى أن أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء /الأحد/ الماضي، عودته إلى باريس "خلال الساعات المقبلة".





كما أعلن ماكرون أن الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 سيغادرون البلاد "فى الأسابيع والأشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام" وأيضا إنهاء التعاون العسكرى مع النيجر.



ورحب المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر بالإعلان الفرنسى، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".





وكما أكد الرئيس الفرنسى مساء الأحد الماضي، فإن فرنسا لا تزال تعتبر الرئيس محمد بازوم، المحتجز منذ نهاية يوليو مع زوجته وابنه فى مقر الرئاسة، "السلطة الشرعية الوحيدة" للنيجر.





وبعد ساعات قليلة من مغادرة السفير الفرنسى نيامي، أكد ماكرون مجددا دعمه للرئيس محمد بازوم. وأعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسى تحدث مع حسومى مسعودو، وزير خارجية حكومة الرئيس النيجرى المخلوع بازوم، وأكد "تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين والدوليين من أجل عودة النظام الدستورى فى النيجر.

