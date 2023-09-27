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ليتوانيا تسلم معدات رادار للبحرية الأوكرانية

9/27/2023 2:36:08 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد المكتب الصحفى لوزارة الدفاع الليتوانية بأن البحرية الليتوانية قامت بتسليم معدات رادار إلى نظيرتها الأوكرانية.

وأضاف المكتب الصحفى فى تصريحات لوكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، حسبما أوردت اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع والجيش فى ليتوانيا يواصلان تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا.


من جانبه قال وزير الدفاع الليتوانى أرفيداس أنوساوسكاس: "سيعزز هذا الدعم قدرات المراقبة البحرية لأوكرانيا ويساعد على فهم الوضع فى البحر بشكل أفضل".


وأضاف "ستكون أجهزة الرادار هذه مهمة لحماية مياهها الإقليمية ولضمان سلامة مواطنيها" .


يُشار إلى أن تم تصميم مجموعات الرادار لتوفير المراقبة البحرية وتحسين القدرة على مراقبة البيئة البحرية. وقد تم إرسال هذه المعدات بناءً على احتياجات وطلبات البحرية الأوكرانية.


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