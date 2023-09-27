ليتوانيا تسلم معدات رادار للبحرية الأوكرانية

MENAFN - Youm7) أفاد المكتب الصحفى لوزارة الدفاع الليتوانية بأن البحرية الليتوانية قامت بتسليم معدات رادار إلى نظيرتها الأوكرانية.

وأضاف المكتب الصحفى فى تصريحات لوكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، حسبما أوردت اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع والجيش فى ليتوانيا يواصلان تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا.



من جانبه قال وزير الدفاع الليتوانى أرفيداس أنوساوسكاس: "سيعزز هذا الدعم قدرات المراقبة البحرية لأوكرانيا ويساعد على فهم الوضع فى البحر بشكل أفضل".





وأضاف "ستكون أجهزة الرادار هذه مهمة لحماية مياهها الإقليمية ولضمان سلامة مواطنيها" .



يُشار إلى أن تم تصميم مجموعات الرادار لتوفير المراقبة البحرية وتحسين القدرة على مراقبة البيئة البحرية. وقد تم إرسال هذه المعدات بناءً على احتياجات وطلبات البحرية الأوكرانية.