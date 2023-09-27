صاعقة تقتل قطيعا كاملا من الأغنام فى منطقة ألتاى الروسية

MENAFN - Youm7) ضربت صاعقة فى جمهورية ألتاى الروسية شجرة وقتل قطيعا كاملا من الأغنام، وأفاد الرعاة المحليون بأن حوالى 40 رأسا من الماشية نفقت، ووقعت تلك الحادثة فى منطقة شيبالينسكى، ووقعت حادثة مماثلة العام الماضى فى قرية (أوست تالوفكا) فى منطقة ألتاى الجبلية، عندما نفقت بقرتان بسبب صاعقة.

وتحدثت تاتيانا أندروخوفا، الأستاذة المساعدة فى قسم الفيزياء العامة والتجريبية بجامعة إقليم ألتاى، عن ماهية تلك الظاهرة من وجهة النظر الفيزيائية.

وحسب العالمة فإن البرق ينجذب إلى الأجسام ذات الموصلية الكهربائية العالية، والتى هى الأقرب إلى مصدر التفريغ وهو سحابة رعدية.

وكلما ازداد ارتفاع الكائن، كلما زاد احتمال ضربه بالكهرباء، هذه هى قوانين الفيزياء العادية. ولذلك فإن البرق غالبا ما يضرب الأشجار التى تكون تيجانها أقرب إلى السحابة مع الشحنة المتراكمة.





وتمر الشحنة الكهربائية عبر الشجرة وتنتشر عن طريق نظام الجذر إلى الأرض. هذه هى الفيزياء العادية، وجسم الإنسان والماء والنباتات هى موصلات جيدة، وحصل أنه فى هذا المكان بالذات تشكل تراكم الشحنات. ربما لو كانت الأغنام على بعد 100 متر، لبقيت على قيد الحياة".





وقالت

الفيزيائية: "لو كان شخص ما فى تلك المنطقة، لمات أيضا. ويمكنك أن تموت ليس نتيجة ضربة صاعقة مباشرة فقط. ويعد "جهد الخطوة " الذى يحدث عندما ينتشر التيار الكهربائى فى الأرض أمرا خطيرا جدا. فإذا مشى شخص ما، نشأ فرق جهد بين خطواته،حيث

يدخل التيار من خلال إحدى الساقين ويخرج من خلال الساق الأخرى. لذلك، عليك أن تضع قدميك معا وتغادر منطقة الخطر فى صف واحد.

أما بالنسبة إلى الأغنام، فلعبت بنية جسم الحيوان دورا أيضا. ولديها مسافة كبيرة بين الأرجل الأمامية والخلفية، مما يخلق الظروف الملائمة لمرور التيار الكهربائي.





ويمكن أن تحدث مثل هذه الصواعق الشديدة فى كثير من الأحيان. ومن الممكن أن يقتل البرق عدة أشخاص فى وقت واحد.





وقالت عالمة الفيزياء: "على سبيل المثال، إذا احتمت عائلة تحت شجرة فى أثناء عاصفة رعدية وضربها البرق، فسيموت الجميع باحتمال 99.9٪ تقريبا".