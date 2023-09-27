قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى بالدورى.. ضم هشام صلاح وبنجامبن

وشهدت القائمة ضم هشام صلاح بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض في الجولة الماضية أمام سيراميكا، كما تواجد إسلام أبو سليمة وبنجامين بواتينج بعد غيابهما عن اللقاء الأول واستمر غياب عمرو خليل.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: المهدي سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، أحمد ياسين، سيف تقا، أحمد غنيم، محمود شبانة، كريم الديب، إسلام أبو سليمة، عمرو صالح، مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، عمر الوحش، هاني الطامي، ناصر ناصر، بيكالي أوبامي، أحمد عادل ميسي، بنجامين، ما بولولو.

وكان الاتحاد السكندري فاز في أولى مبارياته بالموسم الجديد على فريق سيراميكا بهدف دون رد، بقدم الأنجولي كريستوفر مابولولو، هداف الفريق.