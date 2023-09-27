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أوسوريو يعيد 4 لاعبين لتشكيل الزمالك أمام أرتا سولار

9/27/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) يجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة أرتا سولار المقرر لها، فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر
أوسوريو على إعادة التونسى حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد الشهير بـ"دونجا" وسيف الجزيرى لتشكيل الفريق الأبيض الأساسى أمام أرتا سولار الجيبوتى بعد غيابهم عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بدورى نايل.

ويرغب أوسوريو في الدفع بالقوة الضاربة للفريق الأبيض أمام أرتا سولار، خصوصاً أنها لا تقبل القسمة على اثنين، والزمالك مطالب فيها بالفوز بثلاثة أهداف لضمان التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهزيمة أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين.

في سياق مختلف، وجه الكولومبي أوسوريو رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.

وحرص أوسوريو على توجيه رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجة لخدماته بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.


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