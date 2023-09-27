3 أسماء جديدة مرشحة لتعويض نقص المدافعين بالأهلي

ويضع كولر عدة حلول للتعامل مع أزمة نقص المدافعين، من خلال الاعتماد على مجموعة من الأسماء البارزة في قطاع الناشئين، من أجل حل أزمة النقص العدد في لاعبي قلب الدفاع بالفريق الأحمر.

وقام كولر بتصعيد معتز محمد السيد مدافع فريق الشباب مواليد 2005 للتدرب مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة، كما تواجد رفقة الأهلي في معسكره الخارجي بدولة النمسا، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات، كما شارك في مباراة المصري بنهاية الموسم الماضي.

ويوجد الثنائي عبد الرحمن رشدان ومحمد شرقية لاعبي فريق 2003 للاستعانة بهم في تدعيم فريق الشباب، حيث يقوم الجهاز الفني بتصعيدهم للتدرب مع الفريق الأول على فترات، وخوض مباريات ودية مع اللاعبين البدلاء لتجهيز الاحتياطيين من ناحية، ولمتابعة المميزين من اللاعبين الشباب من ناحية أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع الفريقين في السادسة مساء على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على بطل إثيوبيا والتي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات "هدفي" وأحمد عبد القادر.