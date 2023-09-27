زد يفوز على الجونة بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى نايل

بهذه النتيجة يحتل زد وصافة دورى نايل مؤقتاً برصيد 6 نقاط وخلف مودرن فيوتشر الذى يمتلك ذات الرصيد من النقاط، بينما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد نقطة واحدة.

وأجرى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، 4 تبديلات بدخول أحمد بلحاج وسيف العجوز ومحمد السقا ومحمد الدغيمى وخروج كريم ممدوح ونور السيد وحسن غانم وعبد الفتاح شطا.

وقام مجدى عبد العاطى بإجراء 5 تبديلات بدخول محمود صابر وديلسون كامونى وماجاسا ومحمد سوانيه ومصطفى العش، وخروج أحمد عاطف وشادى حسين، ومصطفى ميسى ومصطفى زيكو وعبد الله مجدى.

وبدأ الجونة المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، في خط الدفاع: صبري رحيل، أليو جاتا، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود، في خط الوسط: عبد الله عبادي، نور السيد، عبد الفتاح شيتا، في خط الهجوم: أيمن موكا، كريم ممدوح، حسام إيفونا.

ودخل زد المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: علي لطفي، في خط الدفاع: علي لالا، محمد سمير، محمد أشرف، محمد إسماعيل، في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، عبد الله مجدي، بيتر زيلو، مصطفى سعد ميسي، في خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.