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زد يفوز على الجونة بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى نايل

9/27/2023 2:36:04 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق زد فوزه الثانى على التوالي على حساب الجونة بهدف نظيف سجله محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

بهذه النتيجة يحتل زد وصافة دورى نايل مؤقتاً برصيد 6 نقاط وخلف مودرن فيوتشر الذى يمتلك ذات الرصيد من النقاط، بينما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد نقطة واحدة.

وأجرى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، 4 تبديلات بدخول أحمد بلحاج وسيف العجوز ومحمد السقا ومحمد الدغيمى وخروج كريم ممدوح ونور السيد وحسن غانم وعبد الفتاح شطا.

وقام مجدى عبد العاطى بإجراء 5 تبديلات بدخول محمود صابر وديلسون كامونى وماجاسا ومحمد سوانيه ومصطفى العش، وخروج أحمد عاطف وشادى حسين، ومصطفى ميسى ومصطفى زيكو وعبد الله مجدى.

وبدأ الجونة المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: أحمد مسعود، في خط الدفاع: صبري رحيل، أليو جاتا، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود، في خط الوسط: عبد الله عبادي، نور السيد، عبد الفتاح شيتا، في خط الهجوم: أيمن موكا، كريم ممدوح، حسام إيفونا.

ودخل زد المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: علي لطفي، في خط الدفاع: علي لالا، محمد سمير، محمد أشرف، محمد إسماعيل، في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، عبد الله مجدي، بيتر زيلو، مصطفى سعد ميسي، في خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.


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