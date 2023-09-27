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24 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الاتحاد بدوري نايل

9/27/2023 2:36:04 PM
(MENAFN- Youm7) اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، 24 لاعبا في قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.



جاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات، أحمد محسن، حمدى النقاز، إياد العسقلاني، مروان حمدى

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، عمر الساعى، محمد مخلوف، عبد الله سعيد، عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي، نادر فرج

الهجوم: باسم مرسي، ياو أنور، حسن صابر



واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.



وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.




وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف الاتحاد السكندري قبل ملاقاته بالجولة الثانية للمسابقة.













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