وزير الداخلية التركي يعلن ترحيل قرابة 43 ألف مهاجر غير شرعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 27 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء ترحيل 42 ألفا و875 مهاجرا "غير شرعي" خلال الفترة من أول يونيو إلى 22 سبتمبر من العام الجاري.
جاء ذلك في معرض رد يرلي قايا على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة قائلا إنه جرى أيضا ضبط 97 ألفا و363 مهاجرا "غير شرعي" وذلك منذ تسلمه مهامه مطلع يونيو الماضي.
وأشار إلى أنه غادر تركيا 105 آلاف و488 أجنبيا انتهت صلاحيات تأشيراتهم وإقاماتهم.
وذكر أن الأرقام السابقة لا تتضمن محاولات التسلل عبر الحدود التي سجلتها وزارة الدفاع والبالغ عددها 70 ألفا و796 محاولة.
وبخصوص أكثر البلدان التي يأتي منها المهاجرون غير الشرعيين بين الوزير أنهم القادمون عبر الحدود الإيرانية من أفغانستان وباكستان وأوزبكستان.
وأشار يرلي قايا إلى أن وزارة الداخلية التركية ستشرع في تفعيل تطبيق مكاتب الهجرة المتنقلة في عموم تركيا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.
وفي هذا الصدد قال الوزير التركي "سنقوم بالتدقيق في هويات الأشخاص في كل مكان بما فيها مباريات كرة القدم إلا أننا إذا أخذنا سائحا أو أجنبيا حاصلا على تصريح إقامة وليس بحوزته هوية أو جواز سفر فلن نرسله إلى مراكز الترحيل.. نجحنا في ذلك عبر التطبيق التجريبي الذي استمر تسعة أسابيع في إسطنبول". (النهاية)
ط ا / أ م س
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