Thursday, 28 September 2023 12:33 GMT

وزير الداخلية التركي يعلن ترحيل قرابة 43 ألف مهاجر غير شرعي

9/27/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 27 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء ترحيل 42 ألفا و875 مهاجرا "غير شرعي" خلال الفترة من أول يونيو إلى 22 سبتمبر من العام الجاري.
جاء ذلك في معرض رد يرلي قايا على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة قائلا إنه جرى أيضا ضبط 97 ألفا و363 مهاجرا "غير شرعي" وذلك منذ تسلمه مهامه مطلع يونيو الماضي.
وأشار إلى أنه غادر تركيا 105 آلاف و488 أجنبيا انتهت صلاحيات تأشيراتهم وإقاماتهم.
وذكر أن الأرقام السابقة لا تتضمن محاولات التسلل عبر الحدود التي سجلتها وزارة الدفاع والبالغ عددها 70 ألفا و796 محاولة.
وبخصوص أكثر البلدان التي يأتي منها المهاجرون غير الشرعيين بين الوزير أنهم القادمون عبر الحدود الإيرانية من أفغانستان وباكستان وأوزبكستان.
وأشار يرلي قايا إلى أن وزارة الداخلية التركية ستشرع في تفعيل تطبيق مكاتب الهجرة المتنقلة في عموم تركيا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.
وفي هذا الصدد قال الوزير التركي "سنقوم بالتدقيق في هويات الأشخاص في كل مكان بما فيها مباريات كرة القدم إلا أننا إذا أخذنا سائحا أو أجنبيا حاصلا على تصريح إقامة وليس بحوزته هوية أو جواز سفر فلن نرسله إلى مراكز الترحيل.. نجحنا في ذلك عبر التطبيق التجريبي الذي استمر تسعة أسابيع في إسطنبول". (النهاية)

ط ا / أ م س




MENAFN27092023000071011013ID1107154018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث