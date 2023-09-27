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الجامعة العربية: الأمن الغذائي أصبح قضية أمن قومي عربي

9/27/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 9 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أن الأمن الغذائي أصبح "قضية أمن قومي عربي وبات من الأولويات الخمس في منظومة العمل العربي المشترك".
جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية التي ألقاها مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الجامعة محمد عبدالقادر في احتفال نظمته (المنظمة العربية للتنمية الزراعية) بمناسبة (يوم الزراعة العربي 2023) تحت شعار (معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي العربي).
وقال عبدالقادر إن هذا الاحتفال "يأتي في ظل ظروف غير عادية وتحديات عظيمة يمر بها العالم مثل الحروب وندرة المياه والزلازل والأعاصير وحرائق الغابات".
وأشار إلى أن ذلك يحدث "في فترة يتنامى فيها العجز المائي في المنطقة العربية ويتفاقم نقص موارد البيئة" وما لذلك من تأثير على القطاع الزراعي والتنمية بصفة عامة.
وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تبذل لمواجهة هذه التحديات في إطار قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري والمجلس الاقتصادي مشيرا إلى اجتماع وزراء الزراعة العرب أمس الثلاثاء في إطار هذه الجهود.
وذكر أن (المنظمة العربية للتنمية الزراعية) عقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتعزيز التجارة العربية في المجال الزراعي لتقليل الاستيراد من الخارج وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات وتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية.
وأوضح عبدالقادر أن جامعة الدول العربية ومنظماتها تؤمن بقدرة العرب على معالجة فجوة الأمن الغذائي في ظل الإمكانيات البشرية المتوفرة لدول المنطقة.
من جانبه أكد المدير العام (للمنظمة العربية للتنمية الزراعية) إبراهيم الدخيري في كلمته أهمية تبني الدول العربية للتقنيات الحديثة في مجال الزراعة وتهيئة البيئة الزراعية لدعم التبني لهذه التقنيات.
وعرض الدخيري نتائج "نموذج التدخلات الإبداعية المدمج" الذي يسمى (ريم) لتطوير الزراعة الذي وضعته المنظمة مبينا أن به "خلاصة وافية" لكيفية ترتيب الموارد من جهة وتطوير النظم الزراعية لتحقيق غايات مهمة على رأسها موضوع الأمن الغذائي من جهة أخرى.
وقال إن هذا النموذج تم التوافق عليه في (المنظمة العربية التنمية الزراعية) وهو يشبه كثيرا من النظم التي تتبعها المنظمات والمؤسسات الزراعية الدولية والإقليمية المختلفة ويؤسس لتحقيق النجاح في المجال الزراعي "لاستناده على أسس لتعريف البيئة ويوائم بين الموارد والنظم في إطار رؤية استراتيجية متجددة وريادية وشاملة".
ونبه إلى أن الصدمات التي تصيب قطاع الزراعة بالمنطقة "باتت أعمق مما كانت عليه" سواء كانت مناخية أو سياسية "ما يتطلب جهدا أكبر للتكيف".
بدوره ذكر ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) نصر الدين عبدالله في كلمته أن المنطقة العربية تواجه "تحديات كبيرة" في مجال الزراعة منها "تحديات هيكلية" مثل ندرة المياه وتغير المناخ والحاجة لزيادة ودعم الإنتاجية إلى جانب "التحديات الطارئة" مثل الصراعات وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة وتحركات النازحين من بلد لآخر.
وأضاف أن التحدي الماثل هو صعوبة تحقيق الهدف الثاني لأهداف التنمية بحلول 2030 حيث إن "هذا التحدي على مستوى العالم أجمع ولكن أكثر وضوحا في المنطقة العربية" مؤكدا العمل مع كل المنظمات العربية والإقليمية لمساندة دول المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها القضاء على الجوع وتحقيق هدف تحسين الأمن الغذائي.
وقال عبدالله إن من المجالات التي تحتاج مزيدا من العمل هو موضوع رصد الأمن الغذائي وتطورات الزراعة على المستويين الإقليمي والقطري ومساعدة الدول في رصد المواصفات والنظم الزراعية مشيرا إلى أن (فاو) تعمل على "تقوية قدرات" دول المنطقة في المجال الزراعي. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / م ع ع




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