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كوريا الشمالية تقرر طرد الجندي الأمريكي المحتجز

9/27/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي تم احتجازه بعد أن عبر الحدود بين الكوريتين في يوليو الماضي.
وذكرت (وكالة الأنباء المركزية) الكورية الشمالية الرسمية أن الجهاز المختص في كوريا الشمالية قرر بموجب قانون الجمهورية طرد جندي الجيش الأمريكي كينغ "الذي دخل بشكل غير قانوني الأراضي الكورية الشمالية".
ودخل كينغ وهو جندي بالجيش الأمريكي المتمركز في كوريا الجنوبية الشمال ركضا عبر (خط الحدود العسكري) خلال جولة مدنية إلى المنطقة الأمنية المشتركة في ال18 من يوليو الماضي.
واكتفت الوكالة بالقول إنه بحسب التحقيقات "اعترف" كينغ باختراق أراضي كوريا الشمالية بشكل "غير قانوني" نظرا "لشعوره بسوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي وخيبة أمله في المجتمع الأمريكي الذي تغيب عنه المساواة".
وكانت بيونغ يانغ أعلنت في أغسطس الماضي أن كينغ أعرب عن "استعداده لطلب اللجوء إلى كوريا الشمالية أو أي دولة أخرى". (النهاية)

م ك / أ م س




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