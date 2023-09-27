كوريا الشمالية تقرر طرد الجندي الأمريكي المحتجز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي تم احتجازه بعد أن عبر الحدود بين الكوريتين في يوليو الماضي.
وذكرت (وكالة الأنباء المركزية) الكورية الشمالية الرسمية أن الجهاز المختص في كوريا الشمالية قرر بموجب قانون الجمهورية طرد جندي الجيش الأمريكي كينغ "الذي دخل بشكل غير قانوني الأراضي الكورية الشمالية".
ودخل كينغ وهو جندي بالجيش الأمريكي المتمركز في كوريا الجنوبية الشمال ركضا عبر (خط الحدود العسكري) خلال جولة مدنية إلى المنطقة الأمنية المشتركة في ال18 من يوليو الماضي.
واكتفت الوكالة بالقول إنه بحسب التحقيقات "اعترف" كينغ باختراق أراضي كوريا الشمالية بشكل "غير قانوني" نظرا "لشعوره بسوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي وخيبة أمله في المجتمع الأمريكي الذي تغيب عنه المساواة".
وكانت بيونغ يانغ أعلنت في أغسطس الماضي أن كينغ أعرب عن "استعداده لطلب اللجوء إلى كوريا الشمالية أو أي دولة أخرى". (النهاية)
م ك / أ م س
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