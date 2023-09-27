مبعوث خادم الحرمين الشريفين يقدم واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح

مبعوث خادم الحرمين الشريفين يقدم واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح
التاريخ
9/27/2023 2:35:59 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- قام مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق عصر اليوم بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح. (النهاية) أ م ح
MENAFN27092023000071011013ID1107154014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.